Al-Ahli x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/02) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli soma 42 pontos a mais que Al Najma no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al-Ahli x Al-Najma disputam hoje, quinta-feira (19/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Ahli x Al-Najma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Najma está na lanterna da competição com 1 vitória, 5 empates, 15 derrotas, 20 gols marcados e 42 gols sofridos. Sua única vitória ocorreu na última rodada, quando a equipe superou Al Kholood por 2 a 1.

Já Al Ahli está em 3° lugar no Campeonato Saudita e acumula 15 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 40 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 11 rodadas da Série A saudita.

Al-Ahli x Al Najma: prováveis escalações

Al Ahli: Sem informações.

Al-Najma: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Ahli x Al Najma 
Campeonato Saudita
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 16h

