Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa O Liberal 19.02.26 8h00 CAP volta a encarar o Castanhal nas quartas de final (JÚNIOR BORGES / CASTANHAL E.C) O Campeonato Paraense entrou oficialmente em sua fase decisiva. Além do clássico entre Paysandu e Tuna Luso, a bola também rola para Cametá x Santa Rosa e Capitão Poço x Castanhal nesta quinta-feira (19). As partidas são válidas pelas quartas de final do Parazão. O primeiro duelo do dia será entre Capitão Poço e Castanhal. Os times entram em campo às 10h, no Estádio Municipal José Rufino de Souza, o Rufinão. O CAP foi uma das surpresas da primeira fase e avançou em segundo lugar na tabela, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Com apenas sete anos de fundação, o Laranja Mecânica busca uma classificação histórica para a semifinal do estadual. Já o adversário, o Japiim, é uma equipe centenária que já disputou a final do Parazão. Nos anos 2000, o time enfrentou o Paysandu na decisão e ficou com o vice-campeonato. VEJA MAIS Paysandu já utilizou um time inteiro de jogadores da categoria de base neste Parazão Papão vem dando chances para a molecada, que tem correspondido em campo Paysandu reencontra Tuna nas quartas e aposta em reação na Curuzu Após classificação apertada, Papão quer virar a chave contra adversário que impôs sua primeira derrota na temporada Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual Os clubes se enfrentam na última rodada da fase classificatória da competição. Em casa, o Capitão Poço venceu por 2 a 0. Agora, as equipes voltam a se encontrar para o duelo decisivo. Outra decisão Às 20h, é a vez de o Cametá entrar em campo para encarar o Santa Rosa. A partida ocorre no Parque do Bacurau. Com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o Mapará Elétrico avançou para as quartas de final do Parazão em primeiro lugar na tabela, desbancando Remo e Paysandu. Assim, a equipe cametaense vai encarar o Santinha, que conseguiu somar sete pontos na fase de classificação e ficou com a última vaga da segunda etapa do Parazão. Os clubes não se enfrentaram na primeira fase, e este será o primeiro duelo entre as equipes no campeonato nesta temporada. O Cametá busca a vaga na semifinal para tentar repetir o feito de 2012, quando conquistou o título estadual. Já o Santinha nunca chegou à semifinal do estadual e tenta uma classificação histórica. Vale destacar que as quartas de final tem apenas um jogo, assim como a semi. Se a partida terminar empatada no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. 