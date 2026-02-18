Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão

O Paysandu pega a Tuna na Curuzu, de olho em uma vaga na semifinal do Parazão. O zagueiro Castro, do Papão, um dos atletas mais experientes do grupo bicolor falou sobre essa nova partida diante da Lusa. O defensor falou da campanha do time na primeira fase, oscilação da equipe, apoio do torcedor e a pressão de jogar em um clube de massa e compartilhar isso com a molecada da base, que vem sendo um dos destaques da equipe nesse início da temporada.

“Pelas circunstancias da primeira fase fizemos uma boa campanha. A mistura entre os atletas experientes com a garotada foi muito boa, eles vêm ajudando e fazendo isso muito bem. Estamos com a base, jogando com dois ou três da base, mas sempre terminamos a partida com quatro, cinco. Estamos vendo a importância deles para a sequência do campeonato”, disse.

Lembranças difíceis

O zagueiro bicolor relembrou a partida contra a Tuna, na primeira fase, quando o Paysandu acabou derrotado por 1 a 0, em um lance polêmico, em que o VAR foi acionado e um pênalti foi marcado. Castro sabe das dificuldades que será a pontuou sobre o confronto ser um clássico.

“Oscilar no campeonato é normal. Tivemos duas derrotas, uma foi polêmica, em um lance em que eu participo, contra a Tuna, em que eu subi, fiz o movimento para cabecear e na minha concepção não foi pênalti, mas para isso existem outros profissionais, o penal foi dado e isso já passou. Agora é focar nesse jogo, sabemos que não será um adversário fácil, por ser um clássico, que conhece a nossa equipe”, falou.

Pressão

Castro citou a importância do torcedor nesse momento do clube, que passa por momento de reformulação. O zagueiro relembrou partidas em que a torcida estava contra e quer toda essa pressão agora, contra a Tuna, jogando a seu favor.

“É importante voltar a Curuzu. É uma decisão, jogo único, jogar em casa diante o torcedor. É um gramado em que estamos adaptados e nossa torcida faz toda a diferença. Já joguei contra o Paysandu umas quatro ou cinco vezes, sempre tinha aquela pressão da torcida. Agora ela está ao meu favor. Às vezes estamos cansados, fora de campo e acabamos tirando força de onde não tem”, comentou.

A experiencia

Aos 31 anos, Castro mostra aos jovens da base, a importância em se manter focado, seja em treinos, nos jogos e fora das quatro linhas. O atleta assumiu o papel de líder da equipe e tenta passar isso à garotada, que vem sendo um dos pontos importantes do time do Paysandu nessa temporada.

“Estamos conversando com os mais novos, dando tranquilidade a eles e mostrando que somos testados topos os dias, independente da idade. Estou com 31 anos e tenho que sempre estar bem, o que fizemos ontem, hoje já não tem validade. Independente da idade é pensar que vocês estão no grupo para ajudar, todos possuem seu valor no grupo”, finalizou.