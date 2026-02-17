Capa Jornal Amazônia
Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

Paysandu busca vaga na semifinal contra a Tuna (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Classificado para a segunda fase do Campeonato Paraense, o Paysandu se prepara para encarar a Tuna nas quartas de final. A partida será na quinta-feira (19), na Curuzu. Com isso, o Bicola divulgou os valores dos ingressos para o duelo e iniciou a venda para sócios-torcedores, com descontos de até 40%.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para a partida, os bilhetes custam R$ 40 para as arquibancadas e R$ 60 para o setor de cadeiras. Os torcedores que fazem parte do programa Sócio Payxão Prime Residencial já podem adquirir os seus ingressos e possuem descontos, que começaram em 40% e agora estão em 30%, se comprados nesta terça-feira (17).

Já na próxima quarta-feira (18), o desconto será de 20%. No dia do jogo, os sócios-torcedores terão acesso a 15% de desconto. Vale destacar que a promoção é válida tanto para o setor de arquibancada quanto para o de cadeiras.

Já o público geral poderá comprar os bilhetes a partir de quarta-feira (18), com os valores inteiros e sem descontos. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingressos.paysandu nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Cenário

Este será o segundo encontro entre Paysandu e Tuna no Parazão nesta temporada. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram pela terceira rodada da competição, e a Águia Guerreira surpreendeu e venceu o Papão por 1 a 0. A partida foi realizada em Augusto Corrêa, onde o time cruzmaltino tem mandado seus jogos.

Agora, como o Papão se classificou na terceira posição e a Tuna na sexta colocação, o mando de campo será do Bicola, e o jogo será na Curuzu. Com isso, o time espera casa cheia para empurrar a equipe rumo a mais uma semifinal de Parazão.

A partida ocorre às 19h de quinta-feira (19), na Curuzu. A disputa será em jogo único: quem vencer avança para a semifinal.

