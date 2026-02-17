Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu O Liberal 17.02.26 10h00 Paysandu busca vaga na semifinal contra a Tuna (Jorge Luís Totti/Paysandu) Classificado para a segunda fase do Campeonato Paraense, o Paysandu se prepara para encarar a Tuna nas quartas de final. A partida será na quinta-feira (19), na Curuzu. Com isso, o Bicola divulgou os valores dos ingressos para o duelo e iniciou a venda para sócios-torcedores, com descontos de até 40%. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para a partida, os bilhetes custam R$ 40 para as arquibancadas e R$ 60 para o setor de cadeiras. Os torcedores que fazem parte do programa Sócio Payxão Prime Residencial já podem adquirir os seus ingressos e possuem descontos, que começaram em 40% e agora estão em 30%, se comprados nesta terça-feira (17). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Já na próxima quarta-feira (18), o desconto será de 20%. No dia do jogo, os sócios-torcedores terão acesso a 15% de desconto. Vale destacar que a promoção é válida tanto para o setor de arquibancada quanto para o de cadeiras. VEJA MAIS Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata Pedro Henrique celebra classificação do Paysandu: 'Nunca duvidamos da base' Criado nas categorias de base do clube, Pedro Henrique também ressaltou o espaço conquistado pelos jovens neste início de temporada Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira Já o público geral poderá comprar os bilhetes a partir de quarta-feira (18), com os valores inteiros e sem descontos. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ingressos.paysandu nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Cenário Este será o segundo encontro entre Paysandu e Tuna no Parazão nesta temporada. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram pela terceira rodada da competição, e a Águia Guerreira surpreendeu e venceu o Papão por 1 a 0. A partida foi realizada em Augusto Corrêa, onde o time cruzmaltino tem mandado seus jogos. Agora, como o Papão se classificou na terceira posição e a Tuna na sexta colocação, o mando de campo será do Bicola, e o jogo será na Curuzu. Com isso, o time espera casa cheia para empurrar a equipe rumo a mais uma semifinal de Parazão. A partida ocorre às 19h de quinta-feira (19), na Curuzu. A disputa será em jogo único: quem vencer avança para a semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 PARAZÃO Pedro Henrique celebra classificação do Paysandu: 'Nunca duvidamos da base' Criado nas categorias de base do clube, Pedro Henrique também ressaltou o espaço conquistado pelos jovens neste início de temporada 16.02.26 19h51 futebol Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata 16.02.26 12h48 futebol Após classificação no Parazão, Junior Rocha exalta grupo jovem do Paysandu: 'Conseguimos executar' Paysandu venceu o Santa Rosa por 2 a 0 e vai encarar a Tuna na segunda fase do Campeonato Paraense 16.02.26 10h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15 Luto Ex-atacante de Remo, Paysandu e Tuna, Marcelo Lemos morre durante partida de futebol Marcelo Lemos tinha 45 anos e estava jogando futebol pelada (amador) quando morreu. A suspeita é que tenha sido um infarto 17.12.22 21h06