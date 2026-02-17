Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 17.02.26 7h00 Às 17h, o Borussia Dortmund e a Atalanta jogarão pela Champions League (X/ @Atalanta_BC) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (17/02), incluem partidas pelo Champions League, Libertadores, Copa do Brasil e Liga dos Campeões da Ásia. Às 14h45, o Galatasaray jogará contra o Juventus pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Benfica enfrentará o Real Madrid pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Champions League Galatasaray x Juventus - 14h45 - TNT e HBO Max Benfica x Real Madrid - 17h - SBT, TNT e HBO Max Borussia Dortmund x Atalanta - 17h - Space e HBO Max Monaco x PSG - 17h - HBO Max Copa do Brasil Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária - 20h - SporTV e Premiere Copa Libertadores da América Carabobo x Huachipato - 19h - Paramount+ Liverpool-URU x Independiente Medellín - 21h30 - Paramount+ 2 de Mayo x Sporting Cristal - 21h30 - ESPN e Disney+ Liga dos Campeões da Ásia Zelvia x Chengdu Rongcheng - 07h - Sem informações Seoul x Sanfrecce Hiroshima - 07h - Sem informações Buriram Untied x Shanghai Shenhua - 09h15 - Sem informações Johor x Vissel Kobe - 09h15 - Sem informações Al Gharafa x Tractor Sazi - 13h - Sem informações Al Sadd x Al Ittihad - 13h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Galatasaray e Juventus; veja o horário O jogo entre Galatasaray x Juventus terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Benfica e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Benfica x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Borussia e Atalanta; veja o horário O jogo entre Borussia x Atalanta terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Mônaco e PSG; veja o horário O jogo entre Monaco x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT 14h45 - Galatasaray x Juventus - Champions League 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League ESPN 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Libertadores SporTV 20h - Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Galatasaray x Juventus - Champions League 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - Champions League 17h - Monaco x PSG - Champions League Disney+ 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Libertadores Premiere 20h - Sampaio Corrêa RJ x Desportiva Ferroviária - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+
19h - Carabobo x Huachipato - Libertadores
21h30 - Liverpool-URU x Independiente Medellín - Libertadores

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 