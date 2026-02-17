Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, o Borussia Dortmund e a Atalanta jogarão pela Champions League (X/ @Atalanta_BC)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (17/02), incluem partidas pelo Champions League, Libertadores, Copa do Brasil e Liga dos Campeões da Ásia.

Às 14h45, o Galatasaray jogará contra o Juventus pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Benfica enfrentará o Real Madrid pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

  1. Galatasaray x Juventus - 14h45 - TNT e HBO Max
  2. Benfica x Real Madrid - 17h - SBT, TNT e HBO Max
  3. Borussia Dortmund x Atalanta - 17h - Space e HBO Max
  4. Monaco x PSG - 17h - HBO Max

Copa do Brasil

  1. Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária - 20h - SporTV e Premiere

Copa Libertadores da América

  1. Carabobo x Huachipato - 19h - Paramount+
  2. Liverpool-URU x Independiente Medellín - 21h30 - Paramount+
  3. 2 de Mayo x Sporting Cristal - 21h30 - ESPN e Disney+

Liga dos Campeões da Ásia

  1. Zelvia x Chengdu Rongcheng - 07h - Sem informações
  2. Seoul x Sanfrecce Hiroshima - 07h - Sem informações
  3. Buriram Untied x Shanghai Shenhua - 09h15 - Sem informações
  4. Johor x Vissel Kobe - 09h15 - Sem informações
  5. Al Gharafa x Tractor Sazi - 13h - Sem informações
  6. Al Sadd x Al Ittihad - 13h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Galatasaray e Juventus; veja o horário

O jogo entre Galatasaray x Juventus terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Benfica e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Benfica x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Borussia e Atalanta; veja o horário

O jogo entre Borussia x Atalanta terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Mônaco e PSG; veja o horário

O jogo entre Monaco x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 14h45 - Galatasaray x Juventus - Champions League
  2. 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League

ESPN

  1. 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League
  2. 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Libertadores

SporTV

  1. 20h - Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Galatasaray x Juventus - Champions League
  2. 17h - Benfica x Real Madrid - Champions League
  3. 17h - Borussia Dortmund x Atalanta - Champions League
  4. 17h - Monaco x PSG - Champions League

Disney+

  1. 13h - Al Sadd x Al Ittihad - AFC Champions League
  2. 21h30 - 2 de Mayo x Sporting Cristal - Libertadores

Premiere

  1. 20h - Sampaio Corrêa RJ x Desportiva Ferroviária - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

  1. 19h - Carabobo x Huachipato - Libertadores
  2. 21h30 - Liverpool-URU x Independiente Medellín - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

