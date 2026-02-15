Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual O Liberal 15.02.26 18h15 Memso vencendo, o Bragantino disse adeus à primeira divisão do Campeonato Paraense. (Divulgação Ascom Tuna Luso) A tarde deste domingo foi decisiva no Campeonato Paraense. Pela sexta e última rodada, seis partidas encerraram a primeira fase e definiram classificados, eliminados e os dois rebaixados. No fim das contas, quem caiu para a segunda divisão foi o Bragantino e o São Francisco, ambos com cinco pontos. O Bragantino até fez a parte dele. Jogando no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, venceu a Tuna Luso por 2 a 0. O Tubarão foi superior, teve mais posse de bola e controlou as ações durante os 90 minutos. No entanto, dependia de outros resultados para escapar. Como as combinações não ajudaram, a equipe terminou na 11ª colocação, com cinco pontos, saldo insuficiente para permanecer na elite estadual. VEJA MAIS Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado Em Ipixuna do Pará, Paysandu vence o Santa Rosa e ambos garantem classificação no Parazão O Santinha foi ajudado pelo empate do Clube do Remo com o Amazônia, garantindo o oitavo lugar na primeira fase. Em Belterra, o Estádio Municipal recebeu o clássico Rai-Fran entre São Raimundo e São Francisco. As duas equipes chegaram pressionadas, brigando na parte de baixo da tabela. Em campo, prevaleceram as defesas. O duelo foi equilibrado, mas com poucas chances claras, e terminou empatado em 0 a 0. O resultado acabou sendo mais doloroso para o São Francisco. Com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas na campanha, o time fechou a competição na lanterna, com cinco pontos, e acabou rebaixado. Já o São Raimundo escapou da degola. Com o empate, encerrou a participação na nona posição, com seis pontos, garantindo permanência na elite do Parazão ao lado do Amazônia Independente. As duas equipes seguem na primeira divisão em 2027, embora tenham ficado fora da fase decisiva desta temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 rebaixados no parazão futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo 15.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Paysandu vence o Santa Rosa e se classifica para as quartas do Parazão Os dois times entram na última rodada da primeira fase com a obrigação de vencer para subir na tabela e garantir vaga na fase seguinte 15.02.26 15h33