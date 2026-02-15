Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão

A tarde deste domingo foi decisiva no Campeonato Paraense. Pela sexta e última rodada, seis partidas encerraram a primeira fase e definiram classificados, eliminados e os dois rebaixados. No fim das contas, quem caiu para a segunda divisão foi o Bragantino e o São Francisco, ambos com cinco pontos.

O Bragantino até fez a parte dele. Jogando no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, venceu a Tuna Luso por 2 a 0. O Tubarão foi superior, teve mais posse de bola e controlou as ações durante os 90 minutos. No entanto, dependia de outros resultados para escapar. Como as combinações não ajudaram, a equipe terminou na 11ª colocação, com cinco pontos, saldo insuficiente para permanecer na elite estadual.

Em Belterra, o Estádio Municipal recebeu o clássico Rai-Fran entre São Raimundo e São Francisco. As duas equipes chegaram pressionadas, brigando na parte de baixo da tabela. Em campo, prevaleceram as defesas. O duelo foi equilibrado, mas com poucas chances claras, e terminou empatado em 0 a 0.

O resultado acabou sendo mais doloroso para o São Francisco. Com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas na campanha, o time fechou a competição na lanterna, com cinco pontos, e acabou rebaixado.

Já o São Raimundo escapou da degola. Com o empate, encerrou a participação na nona posição, com seis pontos, garantindo permanência na elite do Parazão ao lado do Amazônia Independente. As duas equipes seguem na primeira divisão em 2027, embora tenham ficado fora da fase decisiva desta temporada.