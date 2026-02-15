Capa Jornal Amazônia
AO VIVO: Santa Rosa e Paysandu lutam pela classificação no Parazão 2026

Os dois times entram na última rodada da primeira fase com a obrigação de vencer para subir na tabela e garantir vaga na fase seguinte

O Liberal
fonte

Os dois times jogam neste momento no Ipixunão. (Reprodução / Santa Rosa TV)

Em Ipixuna do Pará, Santa Rosa e Paysandu fazem mais um dos duelos que fecham a sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Os dois times ainda não garantiram classificação à próxima fase e precisam vencer para conseguir um dos lugares na fase seguinte. Hoje o Paysandu vem melhor colocado, estando em sétimo, com sete pontos, a mesma pontuação do Santa Rosa, que aparece logo abaixo, em oitavo. O jogo começa às 15h30 e você acompanha os lances ao vivo aqui no portal oliberal.com

A bola rolou com cerca de 10 minutos de atraso. Quando iniciou, o Santa Rosa foi o primeiro a tomar atitude em campo. Em jogada pela direita do ataque, logo no minuito inicial, André lançou Ezequiel em profundade, mas a finalização por baixo jogou a bola para o alto, sem susto à defesa bicolor. 

Paysandu
.
