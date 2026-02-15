AO VIVO: Santa Rosa e Paysandu lutam pela classificação no Parazão 2026 Os dois times entram na última rodada da primeira fase com a obrigação de vencer para subir na tabela e garantir vaga na fase seguinte O Liberal 15.02.26 15h33 Os dois times jogam neste momento no Ipixunão. (Reprodução / Santa Rosa TV) Em Ipixuna do Pará, Santa Rosa e Paysandu fazem mais um dos duelos que fecham a sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Os dois times ainda não garantiram classificação à próxima fase e precisam vencer para conseguir um dos lugares na fase seguinte. Hoje o Paysandu vem melhor colocado, estando em sétimo, com sete pontos, a mesma pontuação do Santa Rosa, que aparece logo abaixo, em oitavo. O jogo começa às 15h30 e você acompanha os lances ao vivo aqui no portal oliberal.com A bola rolou com cerca de 10 minutos de atraso. Quando iniciou, o Santa Rosa foi o primeiro a tomar atitude em campo. Em jogada pela direita do ataque, logo no minuito inicial, André lançou Ezequiel em profundade, mas a finalização por baixo jogou a bola para o alto, sem susto à defesa bicolor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu parazão 2026 santa rosa x paysandu futebol paraense jornal amzazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol AO VIVO: Santa Rosa e Paysandu lutam pela classificação no Parazão 2026 Os dois times entram na última rodada da primeira fase com a obrigação de vencer para subir na tabela e garantir vaga na fase seguinte 15.02.26 15h33 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 Futebol Paysandu encara o Santa Rosa em decisão por vaga na próxima fase do Parazão Papão precisa vencer em Ipixuna do Pará para garantir classificação na última rodada 13.02.26 18h35 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 Futebol Santa Rosa e Paysandu decidem permanência na última rodada do Parazão Equipes se enfrentam no Ipixunão precisando da vitória para garantir vaga na próxima fase 15.02.26 7h00 OLIMPÍADAS Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno 15.02.26 8h53 campeão olímpico Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante' Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe 15.02.26 9h52