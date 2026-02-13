Paysandu encara o Santa Rosa em decisão por vaga na próxima fase do Parazão

O Paysandu entra em campo neste domingo, em Ipixuna do Pará, para um confronto decisivo contra o Santa Rosa, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Com sete pontos, o Papão ocupa a sétima colocação, uma posição acima da zona de classificação, e precisa vencer para assegurar presença na próxima fase.

O adversário é direto na disputa. O Santa Rosa aparece em oitavo lugar, também com sete pontos, e joga em casa. Quem vencer confirma a vaga sem depender de outros resultados.

O Paysandu chega pressionado após derrota para o Cametá e empate no clássico contra o Remo. Para seguir vivo no Parazão, o time bicolor precisa retomar o desempenho apresentado nas melhores atuações da competição. O goleiro Gabriel Mesquita reconheceu a queda de rendimento na última rodada e destacou a necessidade de concentração para o duelo no interior.

“A gente veio de um jogo muito desgastante, no qual nos desgastamos bastante para buscar um bom resultado. Todo mundo viu o nosso desempenho, a nossa garra. E depois pegamos um jogo difícil em Cametá. Não é desculpa, porque entramos para vencer, mas existe esse fato. Vejo que a gente não jogou aquilo que apresentou antes: ficar com a bola, criar jogadas. Foi isso”, afirmou.

Para o arqueiro, a postura fora de casa será determinante. “Concentração máxima. Esses jogos no interior exigem muita concentração para entrar em campo nesse nível elevado de disputa. Faltou isso contra o Cametá e, contra o Santa Rosa, precisamos ajustar para chegar lá e fazer um grande jogo”, destacou.

Mesquita reforçou que o elenco está focado em garantir a classificação e confia no trabalho realizado ao longo da semana. “A gente se prepara para classificar o Papão. Pensamos em fazer o melhor, aquilo que treinamos durante a semana”, disse. O goleiro também comentou o momento de reformulação do clube e pediu paciência ao torcedor.

“É um novo processo. Para quem ficou, estamos vivendo um novo momento, com novas pessoas passando pelo staff. Temos visto isso, uma aposta muito boa na base. A médio e longo prazo teremos resultado. É ter paciência, que o Paysandu vai voltar a vencer”, concluiu.