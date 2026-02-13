Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (13/02), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Saudita.

Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Al Feiha pela Série A saudita. Já às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Mainz pelo Campeonato Alemão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Borussia Dortmund x Mainz - 16h30 - SporTV, XSports e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Elche x Osasuna - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Milan - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Shabab x Al Ahli - 10h55 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Ettifaq - 12h25 - Youtube (Canal GOAT) Al Ittihad x Al Feiha - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Borussia e Mainz; veja o horário

O jogo entre Borussia Dortmund x Mainz terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela XSports e pelo OneFootball, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Feiha; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Feiha terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Ettifaq; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Ettifaq terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h25.

Onde assistir ao jogo de Pisa e Milan; veja o horário

O jogo entre Pisa x Milan terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

10h55 - Al Shabab x Al Ahli - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

16h45 - Pisa x Milan - Campeonato Italiano

SporTV

14h30 - Al Ittihad x Al Feiha - Campeonato Saudita 16h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h45 - Pisa x Milan - Campeonato Italiano 17h - Elche x Osasuna - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar na Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.