O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Elche e Osasuna jogarão por La Liga às 17h (X/ @Osasuna)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (13/02), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Saudita.

Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Al Feiha pela Série A saudita. Já às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Mainz pelo Campeonato Alemão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Dortmund x Mainz - 16h30 - SporTV, XSports e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Elche x Osasuna - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Pisa x Milan - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Shabab x Al Ahli - 10h55 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Hilal x Al Ettifaq - 12h25 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Ittihad x Al Feiha - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Borussia e Mainz; veja o horário

O jogo entre Borussia Dortmund x Mainz terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela XSports e pelo OneFootball, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Feiha; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Feiha terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Ettifaq; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Ettifaq terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h25.

Onde assistir ao jogo de Pisa e Milan; veja o horário

O jogo entre Pisa x Milan terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 10h55 - Al Shabab x Al Ahli - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Pisa x Milan - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 14h30 - Al Ittihad x Al Feiha - Campeonato Saudita
  2. 16h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Pisa x Milan - Campeonato Italiano
  2. 17h - Elche x Osasuna - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar na Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
