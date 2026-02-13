Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 13.02.26 7h00 Elche e Osasuna jogarão por La Liga às 17h (X/ @Osasuna) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (13/02), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Saudita. Às 14h30, Al Ittihad jogará contra Al Feiha pela Série A saudita. Já às 16h30, o Borussia Dortmund enfrentará o Mainz pelo Campeonato Alemão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Dortmund x Mainz - 16h30 - SporTV, XSports e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Elche x Osasuna - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Pisa x Milan - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Shabab x Al Ahli - 10h55 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Ettifaq - 12h25 - Youtube (Canal GOAT) Al Ittihad x Al Feiha - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Borussia e Mainz; veja o horário O jogo entre Borussia Dortmund x Mainz terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela XSports e pelo OneFootball, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Feiha; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Feiha terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Ettifaq; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Ettifaq terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h25. Onde assistir ao jogo de Pisa e Milan; veja o horário O jogo entre Pisa x Milan terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 10h55 - Al Shabab x Al Ahli - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h45 - Pisa x Milan - Campeonato Italiano SporTV 14h30 - Al Ittihad x Al Feiha - Campeonato Saudita 16h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Pisa x Milan - Campeonato Italiano 17h - Elche x Osasuna - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar na Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Borussia Dortmund x Mainz - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 