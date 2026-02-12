Capa Jornal Amazônia
Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

O Liberal
fonte

Árbitro da partida foi Matheus Delgado Candançan (Pedro Souza / Atlético-MG)

O jogo entre Atlético-MG e Remo terminou com polêmica envolvendo a arbitragem. Em um dos lances, o Leão Azul teve um gol anulado que, para o comentarista da Globo Paulo César de Oliveira, foi uma decisão equivocada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O lance foi analisado durante o programa Troca de Passes, do SporTV. A arbitragem marcou toque de braço do atacante João Pedro antes do gol do atleta azulino Picco. Segundo o comentarista, o gol foi mal anulado, pois não foi o camisa 46 do Remo quem marcou e o toque foi acidental.

"Os árbitros estão sendo instruídos para, em jogadas de ataque que batem na mão, com um ganho, saindo gol, anular o gol. Eu discordo completamente, porque isso vai contra a regra do jogo", afirmou o ex-árbitro.

VEJA MAIS 

image Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'
Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

image CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG
Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

image Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais
Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

"Se o próprio jogador faz o gol imediatamente após o toque, não interessa se foi acidental ou não, o árbitro não precisa analisar, é a regra brasileira. Só que, nesse lance, não foi o João Pedro quem fez o gol. Esse toque é acidental. Bateu no braço, sim, mas é um toque acidental. E essa recomendação contraria a regra. Para mim, de acordo com a regra do jogo, esse gol é legal", completou a análise.

image Comentarista é ex-árbitro (Divulgação / Globo)

De acordo com a regra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), "nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração". Contudo, a norma prevê falta quando os atletas "ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural".

Após a análise do VAR, o árbitro central da partida, Matheus Delgado Candançan, concluiu que "é um braço antinatural. É uma mão sancionável".

O gol anulado seria o segundo do Remo no jogo e teria deixado o clube à frente do placar pela primeira vez na partida. Após o confronto, o Leão Azul emitiu nota de reclamação sobre a situação e disse que a anulação foi feita "sem justificativa técnica consistente".

Atlético-MG e Remo empataram por 3 a 3. Ambas as equipes somam dois pontos na tabela do Brasileirão. O Galo é o 14º colocado, enquanto o Leão Azul aparece na 15ª posição, provisoriamente.

