Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo O Liberal 12.02.26 11h25 Árbitro da partida foi Matheus Delgado Candançan (Pedro Souza / Atlético-MG) O jogo entre Atlético-MG e Remo terminou com polêmica envolvendo a arbitragem. Em um dos lances, o Leão Azul teve um gol anulado que, para o comentarista da Globo Paulo César de Oliveira, foi uma decisão equivocada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O lance foi analisado durante o programa Troca de Passes, do SporTV. A arbitragem marcou toque de braço do atacante João Pedro antes do gol do atleta azulino Picco. Segundo o comentarista, o gol foi mal anulado, pois não foi o camisa 46 do Remo quem marcou e o toque foi acidental. "Os árbitros estão sendo instruídos para, em jogadas de ataque que batem na mão, com um ganho, saindo gol, anular o gol. Eu discordo completamente, porque isso vai contra a regra do jogo", afirmou o ex-árbitro. VEJA MAIS Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG "Se o próprio jogador faz o gol imediatamente após o toque, não interessa se foi acidental ou não, o árbitro não precisa analisar, é a regra brasileira. Só que, nesse lance, não foi o João Pedro quem fez o gol. Esse toque é acidental. Bateu no braço, sim, mas é um toque acidental. E essa recomendação contraria a regra. Para mim, de acordo com a regra do jogo, esse gol é legal", completou a análise. Comentarista é ex-árbitro (Divulgação / Globo) De acordo com a regra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), "nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração". Contudo, a norma prevê falta quando os atletas "ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural". Após a análise do VAR, o árbitro central da partida, Matheus Delgado Candançan, concluiu que "é um braço antinatural. É uma mão sancionável". O gol anulado seria o segundo do Remo no jogo e teria deixado o clube à frente do placar pela primeira vez na partida. Após o confronto, o Leão Azul emitiu nota de reclamação sobre a situação e disse que a anulação foi feita "sem justificativa técnica consistente". Atlético-MG e Remo empataram por 3 a 3. Ambas as equipes somam dois pontos na tabela do Brasileirão. O Galo é o 14º colocado, enquanto o Leão Azul aparece na 15ª posição, provisoriamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 Futebol Com preços populares, Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Amazônia Equipes se enfrentam no domingo (15) pela última rodada da primeira fase do Parazão 2026. 12.02.26 12h52 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32