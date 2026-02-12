Com preços populares, Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Amazônia

O Remo iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Amazônia Independente, marcado para o próximo domingo (15), às 15h30, no estádio do Baenão. A partida é válida pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense.

Os bilhetes para as arquibancadas da Almirante e da Romulo Maiorana estão sendo comercializados ao preço de R$ 20. Para o setor das Mercês, o valor é de R$ 30, enquanto as cadeiras custam R$ 40, conforme divulgado pelo clube. As entradas podem ser adquiridas nas Lojas do Remo e também pela internet.

Antes de voltar a campo pelo Parazão no Baenão, o Leão encara o Castanhal nesta quinta-feira (12), às 19h30, no estádio Modelão, em Castanhal. Na quarta-feira (11) o time azulino encarou o Atlético-MG, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. A partida terminou empatada em 3 a 3.

Cenário

O Remo é o terceiro colocado na classificação do Parazão, com oito pontos. A equipe azulina deve entrar em campo com um time mais próximo do titular, já que o próximo compromisso pela Série A do Brasileirão deve ocorrer só no dia 25 de fevereiro, contra o Internacional-RS, em Belém.

A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.