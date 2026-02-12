Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com preços populares, Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Amazônia

Equipes se enfrentam no domingo (15) pela última rodada da primeira fase do Parazão 2026.

Caio Maia
fonte

Remo mandará mais um jogo no Baenão. (Samara Miranda / Remo)

O Remo iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Amazônia Independente, marcado para o próximo domingo (15), às 15h30, no estádio do Baenão. A partida é válida pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os bilhetes para as arquibancadas da Almirante e da Romulo Maiorana estão sendo comercializados ao preço de R$ 20. Para o setor das Mercês, o valor é de R$ 30, enquanto as cadeiras custam R$ 40, conforme divulgado pelo clube. As entradas podem ser adquiridas nas Lojas do Remo e também pela internet.

VEJA MAIS: 

image Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado
Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

image CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG
Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

image Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'
Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

Antes de voltar a campo pelo Parazão no Baenão, o Leão encara o Castanhal nesta quinta-feira (12), às 19h30, no estádio Modelão, em Castanhal. Na quarta-feira (11) o time azulino encarou o Atlético-MG, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. A partida terminou empatada em 3 a 3.

Cenário

O Remo é o terceiro colocado na classificação do Parazão, com oito pontos. A equipe azulina deve entrar em campo com um time mais próximo do titular, já que o próximo compromisso pela Série A do Brasileirão deve ocorrer só no dia 25 de fevereiro, contra o Internacional-RS, em Belém.

A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG

Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas.

12.02.26 15h21

Futebol

Com preços populares, Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Amazônia

Equipes se enfrentam no domingo (15) pela última rodada da primeira fase do Parazão 2026.

12.02.26 12h52

futebol

Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

12.02.26 11h25

Análise

CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

12.02.26 10h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

12.02.26 11h25

Análise

CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

12.02.26 10h44

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

romance

Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento

O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1

12.02.26 15h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda