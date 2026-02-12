Com preços populares, Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Amazônia Equipes se enfrentam no domingo (15) pela última rodada da primeira fase do Parazão 2026. Caio Maia 12.02.26 12h52 Remo mandará mais um jogo no Baenão. (Samara Miranda / Remo) O Remo iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Amazônia Independente, marcado para o próximo domingo (15), às 15h30, no estádio do Baenão. A partida é válida pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os bilhetes para as arquibancadas da Almirante e da Romulo Maiorana estão sendo comercializados ao preço de R$ 20. Para o setor das Mercês, o valor é de R$ 30, enquanto as cadeiras custam R$ 40, conforme divulgado pelo clube. As entradas podem ser adquiridas nas Lojas do Remo e também pela internet. VEJA MAIS: Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe Antes de voltar a campo pelo Parazão no Baenão, o Leão encara o Castanhal nesta quinta-feira (12), às 19h30, no estádio Modelão, em Castanhal. Na quarta-feira (11) o time azulino encarou o Atlético-MG, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. A partida terminou empatada em 3 a 3. Cenário O Remo é o terceiro colocado na classificação do Parazão, com oito pontos. A equipe azulina deve entrar em campo com um time mais próximo do titular, já que o próximo compromisso pela Série A do Brasileirão deve ocorrer só no dia 25 de fevereiro, contra o Internacional-RS, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 Futebol Com preços populares, Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Amazônia Equipes se enfrentam no domingo (15) pela última rodada da primeira fase do Parazão 2026. 12.02.26 12h52 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31