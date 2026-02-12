CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios e as imagens dos dois lances polêmicos da partida entre Remo e Atlético-MG, válida pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nas análises disponibilizadas, é possível ouvir a conversa entre o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e o árbitro central Matheus Delgado Candançan. Após as checagens, a arbitragem concordou com a anulação do gol azulino e com a confirmação do terceiro gol do Atlético-MG.

No primeiro lance, a bola foi lançada na área, João Pedro escora e a bola sobra para Picco, que marca e faz o segundo do Remo. O gol é validado pelo árbitro central, mas o VAR identifica um toque no braço do centroavante azulino e recomenda a revisão.

"A gente vai te recomendar a revisão por um braço [do atacante]. Um braço que tem um movimento injustificado, que tem um movimento adicional", avisa o VAR.

No áudio, é possível ouvir Matheus Delgado Candançan avisar que não viu falta nem o toque de mão ou braço no jogador azulino. Contudo, após a revisão, o árbitro volta atrás e anula o gol azulino.

"É um braço antinatural. É uma mão sancionável. Vou anular o gol e vou voltar com falta para a defesa, sem cartão", concluiu Candançan.

Já no outro lance, o VAR analisa um possível impedimento do camisa 10 do Atlético, Gustavo Scarpa, no último gol do Atlético. O atacante alvinegro dá o passe para Dudu, que marca e empata a partida.

Segundo a arbitragem, o atacante alvinegro não estava impedido, pois a defesa azulina dava condições para o jogador. Contudo, a linha traçada foi muito apertada e gerou reclamações por parte dos azulinos.

"Gol checado. Gol confirmado. O jogador estava habilitado", confirma o VAR. Na sequência, o juiz apita o final do jogo.

Após o duelo, o Remo emitiu uma nota em que reclama das decisões da equipe de arbitragem. Conforme o clube, o gol azulino foi anulado "sem justificativa técnica consistente". Além disso, o time afirmou que o jogador do Galo estava "em posição clara de impedimento".

O Leão Azul ainda apontou uma suposta infração do goleiro alvinegro no terceiro gol azulino. No lance, Everson derruba Patrick de Paula na área antes de Alef Manga marcar para o Remo. O clube afirmou que a ação era para cartão vermelho.

No fim, Remo e Atlético-MG empataram por 3 a 3. O time paraense está provisoriamente na 15ª posição, com dois pontos. Na quarta rodada, vai encarar o Internacional em casa, na quarta-feira (25).