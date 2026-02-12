Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

O Liberal
fonte

Leão Azul sofreu o empate no final do jogo (Luís Carlos / Ascom Remo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios e as imagens dos dois lances polêmicos da partida entre Remo e Atlético-MG, válida pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nas análises disponibilizadas, é possível ouvir a conversa entre o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e o árbitro central Matheus Delgado Candançan. Após as checagens, a arbitragem concordou com a anulação do gol azulino e com a confirmação do terceiro gol do Atlético-MG.

No primeiro lance, a bola foi lançada na área, João Pedro escora e a bola sobra para Picco, que marca e faz o segundo do Remo. O gol é validado pelo árbitro central, mas o VAR identifica um toque no braço do centroavante azulino e recomenda a revisão.

"A gente vai te recomendar a revisão por um braço [do atacante]. Um braço que tem um movimento injustificado, que tem um movimento adicional", avisa o VAR.

VEJA MAIS 

image Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais
Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

image Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'
Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

image Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento
Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento

No áudio, é possível ouvir Matheus Delgado Candançan avisar que não viu falta nem o toque de mão ou braço no jogador azulino. Contudo, após a revisão, o árbitro volta atrás e anula o gol azulino.

"É um braço antinatural. É uma mão sancionável. Vou anular o gol e vou voltar com falta para a defesa, sem cartão", concluiu Candançan.

Já no outro lance, o VAR analisa um possível impedimento do camisa 10 do Atlético, Gustavo Scarpa, no último gol do Atlético. O atacante alvinegro dá o passe para Dudu, que marca e empata a partida.

Segundo a arbitragem, o atacante alvinegro não estava impedido, pois a defesa azulina dava condições para o jogador. Contudo, a linha traçada foi muito apertada e gerou reclamações por parte dos azulinos.

"Gol checado. Gol confirmado. O jogador estava habilitado", confirma o VAR. Na sequência, o juiz apita o final do jogo.

Após o duelo, o Remo emitiu uma nota em que reclama das decisões da equipe de arbitragem. Conforme o clube, o gol azulino foi anulado "sem justificativa técnica consistente". Além disso, o time afirmou que o jogador do Galo estava "em posição clara de impedimento".

O Leão Azul ainda apontou uma suposta infração do goleiro alvinegro no terceiro gol azulino. No lance, Everson derruba Patrick de Paula na área antes de Alef Manga marcar para o Remo. O clube afirmou que a ação era para cartão vermelho.

No fim, Remo e Atlético-MG empataram por 3 a 3. O time paraense está provisoriamente na 15ª posição, com dois pontos. Na quarta rodada, vai encarar o Internacional em casa, na quarta-feira (25). 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Análise

CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

12.02.26 10h44

Poderia ter sido melhor

Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

12.02.26 9h32

Futebol

Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 

12.02.26 7h00

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

Futebol

Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 

12.02.26 7h00

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

11.02.26 23h26

Poderia ter sido melhor

Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

12.02.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda