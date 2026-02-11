Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento O Liberal 11.02.26 12h38 Leão Azul não tem um excelente aproveitamento em pênaltis (Thiago Gomes / O Liberal) Dentre as equipes da Série A, o Remo é o time, ao lado do Corinthians, com o menor índice de aproveitamento em cobranças de pênaltis. O levantamento foi feito pelo site especializado em estatísticas no futebol, Sofascore, que considerou as cobranças dos últimos 12 meses. Conforme os dados, o Leão Azul teve apenas 50% dos pênaltis a seu favor convertidos. Ao todo, segundo o site, o Remo teve oito tiros livres ao gol durante as partidas. Destes, o clube azulino converteu quatro. Assim, a equipe aparece na última posição da lista, ao lado do Corinthians, que tem a mesma porcentagem, tendo convertido cinco de 10 oportunidades. O levantamento levou em consideração os 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Em 2025, o Remo estava na Segunda Divisão e tinha como batedores nomes como Pedro Rocha, Jaderson e Sávio. Os dados não consideraram disputas, apenas as penalidades máximas aplicadas durante os jogos. VEJA MAIS CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h O RB Bragantino, com 10 de 10, Botafogo (nove de nove) e Santos (sete de sete) tiveram 100% de aproveitamento no último ano. Já o Atlético-MG, adversário do Leão Azul nesta quarta-feira (11), teve um índice de 87,5%. Foram oito pênaltis a favor do Galo, sendo sete convertidos. Um dos dados que chama a atenção foi a quantidade de tiros livres para o Internacional-RS. RB Bragantino — 100% (10/10) Botafogo — 100% (9/9) Santos — 100% (7/7) Vitória — 100% (5/5) Grêmio — 93.3% (14/15) Vasco — 90.0% (9/10) Atlético — 87.5% (7/8) Flamengo — 85.7% (12/14) Chapecoense — 85.7% (6/7) Coritiba — 83.3% (5/6) Palmeiras — 78.6% (11/14) Mirassol — 77.7% (7/9) Internacional — 72.7% (16/22) Bahia — 72.7% (8/11) Athletico — 72.7% (8/11) Cruzeiro — 71.4% (5/7) Fluminense — 62.5% (5/8) São Paulo — 57.1% (4/7) Corinthians — 50.0% (5/10) Remo — 50.0% (4/8) 