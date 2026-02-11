Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento

Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento

O Liberal
fonte

Leão Azul não tem um excelente aproveitamento em pênaltis (Thiago Gomes / O Liberal)

Dentre as equipes da Série A, o Remo é o time, ao lado do Corinthians, com o menor índice de aproveitamento em cobranças de pênaltis. O levantamento foi feito pelo site especializado em estatísticas no futebol, Sofascore, que considerou as cobranças dos últimos 12 meses. Conforme os dados, o Leão Azul teve apenas 50% dos pênaltis a seu favor convertidos.

Ao todo, segundo o site, o Remo teve oito tiros livres ao gol durante as partidas. Destes, o clube azulino converteu quatro. Assim, a equipe aparece na última posição da lista, ao lado do Corinthians, que tem a mesma porcentagem, tendo convertido cinco de 10 oportunidades. 

O levantamento levou em consideração os 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Em 2025, o Remo estava na Segunda Divisão e tinha como batedores nomes como Pedro Rocha, Jaderson e Sávio. Os dados não consideraram disputas, apenas as penalidades máximas aplicadas durante os jogos. 

O RB Bragantino, com 10 de 10, Botafogo (nove de nove) e Santos (sete de sete) tiveram 100% de aproveitamento no último ano. Já o Atlético-MG, adversário do Leão Azul nesta quarta-feira (11), teve um índice de 87,5%. Foram oito pênaltis a favor do Galo, sendo sete convertidos.

Um dos dados que chama a atenção foi a quantidade de tiros livres para o Internacional-RS. O time gaúcho teve um total de 22 cobranças, sendo 16 convertidas, com 72,7%, a mesma porcentagem de Bahia e Athletico-PR.

O Flamengo é apenas o oitavo colocado na lista, com 85,7%. Chapecoense-SC e Coritiba-PR, que subiram com o Leão Azul em 2025, também possuem bom aproveitamento, de 85,7% e 83,3%, respectivamente.

Confira a lista completa 

  • RB Bragantino — 100% (10/10)
  • Botafogo — 100% (9/9)
  • Santos — 100% (7/7)
  • Vitória — 100% (5/5)
  • Grêmio — 93.3% (14/15)
  • Vasco — 90.0% (9/10)
  • Atlético — 87.5% (7/8)
  • Flamengo — 85.7% (12/14)
  • Chapecoense — 85.7% (6/7)
  • Coritiba — 83.3% (5/6)
  • Palmeiras — 78.6% (11/14)
  • Mirassol — 77.7% (7/9)
  • Internacional — 72.7% (16/22)
  • Bahia — 72.7% (8/11)
  • Athletico — 72.7% (8/11)
  • Cruzeiro — 71.4% (5/7)
  • Fluminense — 62.5% (5/8)
  • São Paulo — 57.1% (4/7)
  • Corinthians — 50.0% (5/10)
  • Remo — 50.0% (4/8)
