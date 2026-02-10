Capa Jornal Amazônia
Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo'

Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG

O Liberal
fonte

Jogador voltou ao Brasil após duas temporadas no Japão (Samara Miranda/Ascom Remo)

O meia-atacante Vitor Bueno já estreou com a camisa do Remo, mas foi apresentado oficialmente pelo clube nesta terça-feira (10). O jogador retorna ao futebol brasileiro após duas temporadas no Japão. Na coletiva de apresentação, o atleta destacou que o objetivo de manter o Leão Azul na Série A foi um dos motivos para ele aceitar a proposta do clube.

"Eu acho que também isso me fez vir até aqui, aceitar esse desafio. Eu queria um desafio que me movesse, que me desafiasse também. Eu acho que estou no lugar certo e que eu deveria estar", declarou o jogador.

Vitor já passou por outras equipes do futebol brasileiro, como Santos, Athletico-PR e São Paulo, e tem experiência no Campeonato Brasileiro. O meia destacou que o time precisa reagir para conquistar os pontos necessários e, pelo menos, garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

"Temos que encarar todos os jogos como uma final. E, o mais rápido possível, fazer os pontos que a gente precisa. Esse é o grande diferencial: não deixar para a última hora. Temos que encarar todas as partidas como finais. Começamos lá contra o Vitória, infelizmente perdemos. Ainda é um começo de tudo, mas contra o Mirassol já foi um jogo totalmente diferente. Tenho certeza de que, encarando desse jeito, vamos conseguir nosso objetivo", afirmou.

O meia fez sua estreia na partida contra o Mirassol-SP, pela segunda rodada da Série A. Vitor começou jogando e ajudou o time a construir o placar de 2 a 0 na primeira etapa. No entanto, por falta de condicionamento físico, acabou sendo substituído no segundo tempo e viu do banco o Remo ceder o empate e deixar escapar os três pontos. Segundo o jogador, a partida serve de exemplo do que não pode se repetir ao longo do campeonato.

"Fizemos um grande primeiro tempo e tivemos uma boa vantagem, que poderia até ter sido ampliada. Tivemos a oportunidade de fazer o terceiro gol e matar a partida. Mas aquele jogo é um grande exemplo, para o campeonato todo, do que não fazer: conseguir o resultado e ‘entregar’ para o adversário", analisou.

"É claro que a gente não queria que isso acontecesse, mas eu poderia estar em campo também. Acho que o rendimento é um só, o objetivo é um só, e a gente não pode deixar isso acontecer", completou Bueno.

Agora, após a estreia e mais tempo de treino, Vitor espera poder jogar mais na próxima rodada, quando o Remo encara o Atlético-MG, e ajudar a equipe a conquistar a primeira vitória no campeonato. A partida ocorre nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena MRV.

