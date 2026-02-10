Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda

O Remo viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O início de temporada também apresenta semelhanças entre os clubes. Assim como o Leão Azul, o Galo ainda não venceu na Série A, e as duas equipes entram em campo em busca da primeira vitória na competição.

Até aqui, Remo e Atlético-MG venceram apenas duas partidas em 2026. Os triunfos do Galo aconteceram no Campeonato Mineiro, em que a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos, empatado com o URT, que leva vantagem pelo número de vitórias.

No entanto, enquanto o Remo tem a classificação para a segunda fase do Campeonato Paraense bem encaminhada, o Atlético ainda corre risco de ficar fora da semifinal estadual. Com menos vitórias que o URT (três contra duas), o time depende de uma combinação de resultados na última rodada.

Para avançar em primeiro lugar e garantir vaga no mata-mata, o Galo precisa vencer o Itabirito e torcer por, pelo menos, um empate entre Cruzeiro e URT.

Em busca da 1ª vitória

No Campeonato Brasileiro, o início também é semelhante. Atlético-MG e Remo somam apenas um ponto em duas rodadas. Na estreia, a equipe comandada por Sampaoli empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, enquanto o Leão Azul foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0.

Já na segunda rodada, o Galo perdeu por 1 a 0 para o Bragantino-SP, enquanto o clube azulino empatou em 2 a 2 com o Mirassol-SP, jogando em casa. Com isso, o Atlético-MG aparece na 13ª posição da Série A, enquanto o Remo ocupa o 18º lugar.

Assim, as equipes chegam ao confronto desta quarta-feira (11) pressionadas por um resultado positivo e em busca da primeira vitória na Série A. A partida será às 20h, na Arena MRV.