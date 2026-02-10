Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 10.02.26 7h00 Às 21h30, o Vitória jogará contra o Flamengo pelo Brasileirão (Gilvan de Souza/ Flamengo) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (10/02), incluem partidas pelo Libertadores, Premier League, Brasileirão e outras competições internacionais. Às 15h15, Al Ittihad jogará contra Al Gharafa pela Champions League da Ásia. Já às 21h30, Vitória enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Vitória x Flamengo - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Inglês - Premier League Chelsea x Leeds - 16h30 - ESPN e Disney+ Everton x Bournemouth - 16h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Tottenham x Newcastle - 16h30 - ESPN 4 e Disney+ West Ham x Manchester United - 17h15 - XSports e Disney+ Copa da Alemanha Hertha Berlin x Freiburg - 16h45 - OneFootball e Disney+ Copa Libertadores da América Deportivo Táchira x The Strongest - 21h30 - ESPN e Disney+ Coppa Italia Napoli x Como - 17h - Youtube (SportyNet Brasil) Champions League da Ásia Sanfrecce Hiroshima x Johor - 07h - Sem informações Vissel Kobe x Seoul - 07h - Sem informações Chengdu Rongcheng x Buriram United - 09h15 - Sem informações Shanghai Shenhua x Zelvia - 09h15 - Disney+ Tractor Sazi x Al Sadd - 13h - Sem informações Al Ittihad x Al Gharafa - 15h15 - ESPN 2 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Gharafa; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Gharafa terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 15h15. Onde assistir ao jogo de Tottenham e Newcastle; veja o horário O jogo entre Tottenham x Newcastle terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h30. Onde assistir ao jogo de West Ham e Manchester United; veja o horário O jogo entre West Ham x United terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Vitória e Flamengo; veja o horário O jogo entre Vitória x Flamengo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia 16h30 - Chelsea x Leeds - Premier League 16h30 - Tottenham x Newcastle - Premier League 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Libertadores SporTV 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ 09h15 - Shanghai Shenhua x Zelvia - Champions League da Ásia 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia 16h30 - Chelsea x Leeds - Premier League 16h30 - Tottenham x Newcastle - Premier League 16h30 - Everton x Bournemouth - Premier League 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha 17h15 - West Ham x Manchester United - Premier League 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Libertadores Premiere 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês West Ham x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League West Ham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.02.26 16h15 Copa da Itália Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.02.26 16h00 Copa da Alemanha Hertha Berlin x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa da Alemanha Hertha Berlin e Freiburg jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 10.02.26 15h45 Futebol CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão Representante do Pará enfrenta o Monte Roraima no dia 24 de fevereiro, em jogo único pela primeira fase da competição nacional 10.02.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05