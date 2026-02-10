Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Vitória jogará contra o Flamengo pelo Brasileirão (Gilvan de Souza/ Flamengo)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (10/02), incluem partidas pelo Libertadores, Premier League, Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 15h15, Al Ittihad jogará contra Al Gharafa pela Champions League da Ásia. Já às 21h30, Vitória enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Vitória x Flamengo - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Chelsea x Leeds - 16h30 - ESPN e Disney+
  2. Everton x Bournemouth - 16h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Tottenham x Newcastle - 16h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. West Ham x Manchester United - 17h15 - XSports e Disney+

Copa da Alemanha

  1. Hertha Berlin x Freiburg - 16h45 - OneFootball e Disney+

Copa Libertadores da América

  1. Deportivo Táchira x The Strongest - 21h30 - ESPN e Disney+

Coppa Italia

  1. Napoli x Como - 17h - Youtube (SportyNet Brasil)

Champions League da Ásia

  1. Sanfrecce Hiroshima x Johor - 07h - Sem informações
  2. Vissel Kobe x Seoul - 07h - Sem informações
  3. Chengdu Rongcheng x Buriram United - 09h15 - Sem informações
  4. Shanghai Shenhua x Zelvia - 09h15 - Disney+
  5. Tractor Sazi x Al Sadd - 13h - Sem informações
  6. Al Ittihad x Al Gharafa - 15h15 - ESPN 2 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Gharafa; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Gharafa terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 15h15.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Newcastle; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Newcastle terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de West Ham e Manchester United; veja o horário

O jogo entre West Ham x United terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Vitória x Flamengo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia
  2. 16h30 - Chelsea x Leeds - Premier League
  3. 16h30 - Tottenham x Newcastle - Premier League
  4. 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Libertadores

SporTV

  1. 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 09h15 - Shanghai Shenhua x Zelvia - Champions League da Ásia
  2. 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia
  3. 16h30 - Chelsea x Leeds - Premier League
  4. 16h30 - Tottenham x Newcastle - Premier League
  5. 16h30 - Everton x Bournemouth - Premier League
  6. 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha
  7. 17h15 - West Ham x Manchester United - Premier League
  8. 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Libertadores

Premiere

  1. 21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

  1. 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Inglês

West Ham x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Premier League

West Ham e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.02.26 16h15

Copa da Itália

Napoli x Como: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/02) pela Coppa Italia

Napoli e Como jogam as quartas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.02.26 16h00

Copa da Alemanha

Hertha Berlin x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa da Alemanha

Hertha Berlin e Freiburg jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

10.02.26 15h45

Futebol

CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão

Representante do Pará enfrenta o Monte Roraima no dia 24 de fevereiro, em jogo único pela primeira fase da competição nacional

10.02.26 15h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

10.02.26 7h00

Futebol

Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo

09.02.26 17h44

futebol

Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo'

Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG

10.02.26 16h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda