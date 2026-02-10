Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (10/02), incluem partidas pelo Libertadores, Premier League, Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 15h15, Al Ittihad jogará contra Al Gharafa pela Champions League da Ásia. Já às 21h30, Vitória enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Vitória x Flamengo - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês - Premier League

Chelsea x Leeds - 16h30 - ESPN e Disney+ Everton x Bournemouth - 16h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Tottenham x Newcastle - 16h30 - ESPN 4 e Disney+ West Ham x Manchester United - 17h15 - XSports e Disney+

Copa da Alemanha

Hertha Berlin x Freiburg - 16h45 - OneFootball e Disney+

Copa Libertadores da América

Deportivo Táchira x The Strongest - 21h30 - ESPN e Disney+

Coppa Italia

Napoli x Como - 17h - Youtube (SportyNet Brasil)

Champions League da Ásia

Sanfrecce Hiroshima x Johor - 07h - Sem informações Vissel Kobe x Seoul - 07h - Sem informações Chengdu Rongcheng x Buriram United - 09h15 - Sem informações Shanghai Shenhua x Zelvia - 09h15 - Disney+ Tractor Sazi x Al Sadd - 13h - Sem informações Al Ittihad x Al Gharafa - 15h15 - ESPN 2 e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia 16h30 - Chelsea x Leeds - Premier League 16h30 - Tottenham x Newcastle - Premier League 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Libertadores

SporTV

21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

09h15 - Shanghai Shenhua x Zelvia - Champions League da Ásia 15h15 - Al Ittihad x Al Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia 16h30 - Chelsea x Leeds - Premier League 16h30 - Tottenham x Newcastle - Premier League 16h30 - Everton x Bournemouth - Premier League 16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha 17h15 - West Ham x Manchester United - Premier League 21h30 - Deportivo Táchira x The Strongest - Libertadores

Premiere

21h30 - Vitória x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

16h45 - Hertha Berlin x Freiburg - Copa da Alemanha

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.