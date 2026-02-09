Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão

Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual

O Liberal
fonte

O Capitão Poço venceu com folga o Amazônia no Dedecão. (Ascom Capitão Poço / @mauryliosilva_)

O Campeonato Paraense 2026 teve o encerramento de mais uma rodada nesta segunda-feira (9) com uma vitória contundente do Capitão Poço. Jogando fora de casa, a equipe superou o Amazônia por 3 a 0 e conquistou o segundo triunfo consecutivo na competição.

O resultado tirou o Capitão Poço da zona de rebaixamento e levou o time à quinta colocação, agora com 50% de aproveitamento. A equipe soma seis pontos e está a apenas dois do líder Remo, evidenciando o equilíbrio do Parazão.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Debú abriu o placar aos 32 minutos, Maílson ampliou aos 36, e Inácio fechou o marcador aos 51 minutos.

Com a derrota em Belterra, o Amazônia caiu para a zona de rebaixamento e permanece com quatro pontos. Apesar da situação, a luta tanto contra o descenso quanto por uma vaga no G-8 segue aberta, já que várias equipes aparecem próximas na pontuação.

Na parte de baixo da tabela, apenas o Bragantino-PA aparece em situação mais delicada, com um ponto. São Francisco e São Raimundo também somam quatro pontos, mas levam vantagem sobre o Amazônia nos critérios de desempate.

No topo da classificação, a diferença segue curta. O Remo lidera com apenas dois pontos de vantagem sobre a Tuna Luso, oitava colocada. Com duas rodadas restantes, o Campeonato Paraense mantém o cenário de indefinição e confirma o alto grau de equilíbrio da edição 2026.

Palavras-chave

futebol

parazão 2026

futebol paraense

amazônia independente x capitão poço

jornal amazônia
Futebol
