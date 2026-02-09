Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual O Liberal 09.02.26 18h34 O Capitão Poço venceu com folga o Amazônia no Dedecão. (Ascom Capitão Poço / @mauryliosilva_) O Campeonato Paraense 2026 teve o encerramento de mais uma rodada nesta segunda-feira (9) com uma vitória contundente do Capitão Poço. Jogando fora de casa, a equipe superou o Amazônia por 3 a 0 e conquistou o segundo triunfo consecutivo na competição. O resultado tirou o Capitão Poço da zona de rebaixamento e levou o time à quinta colocação, agora com 50% de aproveitamento. A equipe soma seis pontos e está a apenas dois do líder Remo, evidenciando o equilíbrio do Parazão. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Debú abriu o placar aos 32 minutos, Maílson ampliou aos 36, e Inácio fechou o marcador aos 51 minutos. VEJA MAIS Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré Tubarão de Caeté o lanterna do campeonato, com apenas um ponto Cametá vence o São Francisco e assume a vice-liderança do Parazão; confira os resultados da rodada Tuna Luso também venceu ao surpreender, fora de casa, no Castanhal Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final Com a derrota em Belterra, o Amazônia caiu para a zona de rebaixamento e permanece com quatro pontos. Apesar da situação, a luta tanto contra o descenso quanto por uma vaga no G-8 segue aberta, já que várias equipes aparecem próximas na pontuação. Na parte de baixo da tabela, apenas o Bragantino-PA aparece em situação mais delicada, com um ponto. São Francisco e São Raimundo também somam quatro pontos, mas levam vantagem sobre o Amazônia nos critérios de desempate. No topo da classificação, a diferença segue curta. O Remo lidera com apenas dois pontos de vantagem sobre a Tuna Luso, oitava colocada. Com duas rodadas restantes, o Campeonato Paraense mantém o cenário de indefinição e confirma o alto grau de equilíbrio da edição 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 futebol paraense amazônia independente x capitão poço jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL COPA DO BRASIL CBF define jogos da Copa do Brasil e Bragantino-PA conhece adversário da primeira fase Tubarão do Caeté entra em campo no dia 19 de fevereiro, no Cerradão, em duelo único que vale vaga na segunda fase da competição nacional 09.02.26 19h06 Campeonato Gaúcho Juventude x São José: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Gaúcho Juventude e São José jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 09.02.26 19h00 Futebol Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual 09.02.26 18h34 Campeonato Português Porto x Sporting: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) pela Liga Portugal Porto e Sporting jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 09.02.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00