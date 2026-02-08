Cametá vence o São Francisco e assume a vice-liderança do Parazão; confira os resultados da rodada Tuna Luso também venceu ao surpreender, fora de casa, no Castanhal O Liberal 08.02.26 20h24 Equipe está invicta no campeonato (Reprodução / TV São Francisco) Em um Campeonato Paraense equilibrado, o Cametá venceu o São Francisco por 2 a 1 neste domingo (8) e assumiu a vice-liderança da competição. Em Belterra, no duelo válido pela quarta rodada do Parazão, Luciano Taboca marcou duas vezes para o Mapará, enquanto Luquinha fez o do Leão Santareno. Com o resultado, o Cametá chegou a oito pontos e segue invicto, com duas vitórias e dois empates. Já o São Francisco ocupa a oitava colocação, com quatro pontos. As equipes voltam a campo na quarta-feira (11). O Cametá encara o Paysandu, no Parque do Bacurau, às 20h, enquanto o Leão Santareno joga contra o Tuna, às 15h30, em Augusto Corrêa. Tuna vence o segundo jogo seguido Após surpreender o Paysandu, no sábado (7), a Tuna Luso voltou a vencer, desta vez fora de casa, contra o Castanhal. Mesmo com a torcida aurinegra no Modelão, a Águia Guerreira superou o Japiim por 1 a 0, com gol de Paulo Rangel, e conquistou três pontos importantes na luta pela classificação. A Tuna é a sétima colocada, com seis pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima fase. Agora, a equipe se prepara para encarar o São Francisco. Já o Castanhal recebe o Remo no mesmo dia, às 19h30, no Modelão. Outros resultados Após iniciar o campeonato com duas derrotas seguidas, o Santa Rosa também emplacou o segundo triunfo consecutivo. Na manhã deste domingo (8), no estádio Ipixunão, o Santinha venceu o Bragantino por 1 a 0, com gol de Flavinho. Assim, a equipe soma seis pontos e aparece na sexta posição, ainda na briga pela classificação. Já o Bragantino vive momento delicado: com apenas um ponto, é o lanterna do campeonato. A terceira derrota culminou na demissão do treinador Mathaus Sodré e do auxiliar Gerson Sodré. O Tubarão do Caeté volta a campo na quinta-feira (12), às 15h30, em Augusto Corrêa, contra o São Raimundo. Já o Santa Rosa enfrenta o Amazônia no mesmo dia, às 16h, no estádio municipal de Belterra. Ainda neste domingo (8), o São Raimundo venceu o Águia de Marabá fora de casa por 3 a 2. Danilo marcou duas vezes e Derlan completou para o Pantera. Diogo Carlos fez os dois gols do Azulão. Foi a primeira vitória do São Raimundo na competição. A equipe chegou a quatro pontos e ocupa a 10ª posição. O Águia, por sua vez, é o sexto colocado e soma a segunda derrota consecutiva. Na próxima rodada, visita o Capitão Poço na quinta-feira (12), às 10h, no Rufinão. E o Pantera foca no Tubarão. Agenda Amazônia e Capitão Poço fecham a rodada nesta segunda-feira (9), às 16h, no estádio municipal de Belterra. 