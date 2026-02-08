Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Cametá vence o São Francisco e assume a vice-liderança do Parazão; confira os resultados da rodada

Tuna Luso também venceu ao surpreender, fora de casa, no Castanhal

O Liberal
fonte

Equipe está invicta no campeonato (Reprodução / TV São Francisco)

Em um Campeonato Paraense equilibrado, o Cametá venceu o São Francisco por 2 a 1 neste domingo (8) e assumiu a vice-liderança da competição. Em Belterra, no duelo válido pela quarta rodada do Parazão, Luciano Taboca marcou duas vezes para o Mapará, enquanto Luquinha fez o do Leão Santareno.

Com o resultado, o Cametá chegou a oito pontos e segue invicto, com duas vitórias e dois empates. Já o São Francisco ocupa a oitava colocação, com quatro pontos.

As equipes voltam a campo na quarta-feira (11). O Cametá encara o Paysandu, no Parque do Bacurau, às 20h, enquanto o Leão Santareno joga contra o Tuna, às 15h30, em Augusto Corrêa. 

Tuna vence o segundo jogo seguido

Após surpreender o Paysandu, no sábado (7), a Tuna Luso voltou a vencer, desta vez fora de casa, contra o Castanhal. Mesmo com a torcida aurinegra no Modelão, a Águia Guerreira superou o Japiim por 1 a 0, com gol de Paulo Rangel, e conquistou três pontos importantes na luta pela classificação.

A Tuna é a sétima colocada, com seis pontos, e segue na briga por uma vaga na próxima fase. Agora, a equipe se prepara para encarar o São Francisco. Já o Castanhal recebe o Remo no mesmo dia, às 19h30, no Modelão.

Outros resultados

Após iniciar o campeonato com duas derrotas seguidas, o Santa Rosa também emplacou o segundo triunfo consecutivo. Na manhã deste domingo (8), no estádio Ipixunão, o Santinha venceu o Bragantino por 1 a 0, com gol de Flavinho.

Assim, a equipe soma seis pontos e aparece na sexta posição, ainda na briga pela classificação. Já o Bragantino vive momento delicado: com apenas um ponto, é o lanterna do campeonato. A terceira derrota culminou na demissão do treinador Mathaus Sodré e do auxiliar Gerson Sodré.

O Tubarão do Caeté volta a campo na quinta-feira (12), às 15h30, em Augusto Corrêa, contra o São Raimundo. Já o Santa Rosa enfrenta o Amazônia no mesmo dia, às 16h, no estádio municipal de Belterra.

Ainda neste domingo (8), o São Raimundo venceu o Águia de Marabá fora de casa por 3 a 2. Danilo marcou duas vezes e Derlan completou para o Pantera. Diogo Carlos fez os dois gols do Azulão.

Foi a primeira vitória do São Raimundo na competição. A equipe chegou a quatro pontos e ocupa a 10ª posição. O Águia, por sua vez, é o sexto colocado e soma a segunda derrota consecutiva. Na próxima rodada, visita o Capitão Poço na quinta-feira (12), às 10h, no Rufinão. E o Pantera foca no Tubarão. 

Agenda

Amazônia e Capitão Poço fecham a rodada nesta segunda-feira (9), às 16h, no estádio municipal de Belterra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

parazão

Parazão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PARAZÃO

futebol

Cametá vence o São Francisco e assume a vice-liderança do Parazão; confira os resultados da rodada

Tuna Luso também venceu ao surpreender, fora de casa, no Castanhal

08.02.26 20h24

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

Sem jogo

Torcedores do Paysandu são presos após confusão no Porto do Arapari, em Belém

Grupo vindo de Barcarena foi levado à delegacia horas antes do clássico RExPA pelo Campeonato Paraense

08.02.26 16h52

TUDO PRONTO

Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira

Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão

08.02.26 16h22

MAIS LIDAS EM PARAZÃO

1

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

2

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

3

FUTEBOL

Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo

Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico

4

Futebol

Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão

Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda