Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão O Liberal 08.02.26 7h30 Em clássicos, o futebol costuma escolher seus personagens. E, neste domingo, no Mangueirão, o Paysandu deposita boa parte de sua expectativa nos pés de Ítalo, o camisa 9 contratado no início da temporada para ser a principal referência ofensiva do time no Parazão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Aos 29 anos, o centroavante chega ao Re-Pa da 4ª rodada cercado de alguns simbolismos. Vem do Volta Redonda, clube pelo qual atuou por três temporadas e disputou a Série B do ano passado. Antes disso, enfrentou Remo e Paysandu na Série C, competição em que marcou três vezes contra o próprio Papão em 2023. Agora, o cenário é outro. A camisa é diferente, a arquibancada está ao seu lado e a responsabilidade é ainda maior. Mesmo assim, Ítalo trata o clássico com maturidade. “Existe um pouquinho de ansiedade, né? A gente sabe o tamanho do jogo e da responsabilidade, mas estamos nos preparando bem. Temos mais alguns dias para trabalhar, analisar a equipe deles e montar um plano de jogo”, afirma. Ítalo (Foto: Adriano Nascimento | O Liberal) O atacante tenta transformar o histórico em motivação. “É sempre bom trazer coisas boas. Já fiz gol contra eles, já marquei no Mangueirão, então isso dá um ânimo a mais. Qualquer coisa positiva ajuda dentro de campo”, destaca. Em três jogos pelo clube este ano, deixou sua marca na estreia do Parazão, na vitória sobre o São Raimundo. O Mangueirão promete receber um grande público, mesmo com o Paysandu disputando a Série C e o rival vivendo a Série A. Para Ítalo, a pressão da torcida faz parte do jogo. “A gente sabe o tamanho da camisa que veste e da nossa torcida, mas isso é bom. O torcedor está sempre junto. Apesar do resultado adverso no último jogo, o trabalho está sendo bem feito.” VEJA MAIS Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro Joia da base do Paysandu, atacante Thalyson faz testes no Palmeiras Jogador tem 19 anos e deve ter o futuro definido até o final da próxima semana. Como homem de área, ele carrega a missão mais visível do futebol: decidir. “Lido com isso com tranquilidade. A responsabilidade faz parte da minha posição. Estamos muito preparados para um jogo importantíssimo. A ideia é aproveitar as oportunidades, fazer gols e vencer, que é o mais importante.” Ainda em fase de adaptação ao trabalho da comissão técnica, o camisa 9 acredita em evolução. “O trabalho está no início, mas já dá para ver uma melhora. Agora é pensar exclusivamente no Remo e se preparar para fazer um grande jogo.” Adaptado ao clube e bem recebido pela torcida, Ítalo sabe o que pode mudar o rumo de um clássico. Neste domingo, o Paysandu espera apagar a derrota no clássico com a Tuna Luso e continuar escrevendo um novo capítulo, agora de retomada aos tempos de glória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu re-pa do parazão atacante ítalo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 