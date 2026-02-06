Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro Fábio Will 06.02.26 15h29 A Estrela do Norte é o desejo dos 12 times do Parazão 2026 (Caio Maia / OLiberal) A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, a tabela das duas últimas rodadas do campeonato Paraense 2026. O que chamou a atenção foi a 6ª rodada, sendo disputada no domingo de Carnaval, no dia 15 de fevereiro, dia em que não se costuma ter futebol em partidas oficiais pelo Estado. Com datas, dias e horários definidos, a 5ª rodada ficou desmembrada em dois dias, com jogos na quarta-feira (11) e na quinta (12). Já a última 6ª e última rodada, que definirá os times que se classificam para as quartas de finais, além dos clubes que serão rebaixados, será realizada no dia 15 de fevereiro, com partidas todas no mesmo horário, às 15h30. Detalhe Único representante do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo teve que dividir seu elenco em dois times, para poder atuar em partidas seguidas, como ocorreu diante do Mirassol-SP, quando o Remo esteve em campo na quarta-feira (4), pela Série A e voltou a jogar um dia depois, contra o Águia, dessa vez pelo Parazão. Essa situação irá ocorrer novamente na próxima semana, já que o Remo jogará na quarta-feira (11), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e entrará em campo na quinta (12), quando pega o Castanhal, às 19h30, no Estádio Maximino Porpino, na cidade de Castanhal (PA, pela 5ª rodada do Parazão. Regulamento Após a 6ª rodada do Parazão, os oito melhores times se classificam para as quartas de finais da competição, que será disputada em cruzamento olímpico, com o 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e o 4º x 5º colocados. Os dois últimos na classificação final do Parazão serão rebaixados para a Segundinha. Já as quartas de finais e as semifinais, serão disputadas em jogo único. Apenas a final do Parazão será disputada em partidas de ida e volta. 5ª Rodada Quarta-feira (11) Tuna Luso x São Francisco – às 15h30 (Estádio Estrelão) Cametá x Paysandu – às 20h (Estádio Parque do Bacurau) Quinta-feira (12) Capitão Poço x Águia de Marabá – às 10h (Estádio Rufinão) Bragantino x São Raimundo – às 15h30, Estádio Estrelão (Augusto Corrêa) Amazônia x Santa Rosa – às 16h (Estádio Municipal de Belterra) Castanhal x Remo – às 19h30 (Estádio Maximino Porpino) 6ª Rodada Domingo (15) Águia de Marabá x Cametá (Estádio Zinho de Oliveira) Bragantino x Tuna (Estádio Estrelão) Remo x Amazônia (Estádio Baenão) Capitão Poço x Castanhal (Estádio Rufinão) Santa Rosa x Paysandu (Estádio Ipixunão) São Raimundo x São Francisco (Estádio Municipal de Belterra) 