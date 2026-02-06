Verona x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pelo Campeonato Italiano Verona e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.02.26 15h45 Verona e Pisa estão na lanterna da Série A italiana e não vencem há mais de 7 rodadas (X/ @HellasVeronaFC) Verona x Pisa disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 24° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Verona x Pisa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Verona é o lanterna do Campeonato Italiano e acumula 2 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 18 gols marcados e 41 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas da competição. Já Pisa está na vice-lanterna da Série A italiana e soma 1 vitória, 11 empates, 11 derrotas, 19 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe está há 12 rodadas sem vitórias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Union Berlin x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pela Bundesliga Union Berlin e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Verona x Pisa: prováveis escalações Verona: Simone Perilli, Tobias Slotsager, Victor Nelsson, Nicolás Valentini, Domagoj Bradaric, Suat Serdar, Al Musrati, Martin Frese, Antoine Bernède, Kieron Bowie, Gift Orban Pisa: Simone Scuffet, Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Rosen Bozhinov, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Felipe Loyola, Samuele Angori, Stefano Moreo, Rafiu Durosinmi, Mattéo Tramoni FICHA TÉCNICA Hellas Verona x Pisa Campeonato Italiano Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave pisa Verona jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 07.02.26 10h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00