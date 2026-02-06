Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Verona x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pelo Campeonato Italiano

Verona e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Verona e Pisa estão na lanterna da Série A italiana e não vencem há mais de 7 rodadas (X/ @HellasVeronaFC)

Verona x Pisa disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 24° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Verona x Pisa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Verona é o lanterna do Campeonato Italiano e acumula 2 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 18 gols marcados e 41 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas da competição.

Já Pisa está na vice-lanterna da Série A italiana e soma 1 vitória, 11 empates, 11 derrotas, 19 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe está há 12 rodadas sem vitórias.

Verona x Pisa: prováveis escalações

Verona: Simone Perilli, Tobias Slotsager, Victor Nelsson, Nicolás Valentini, Domagoj Bradaric, Suat Serdar, Al Musrati, Martin Frese, Antoine Bernède, Kieron Bowie, Gift Orban

Pisa: Simone Scuffet, Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Rosen Bozhinov, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Felipe Loyola, Samuele Angori, Stefano Moreo, Rafiu Durosinmi, Mattéo Tramoni

FICHA TÉCNICA
Hellas Verona x Pisa
Campeonato Italiano
Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália
Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 16h45

