Leeds x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pela Premier League

Leeds x Nottingham Forest disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Elland Road,em Leeds, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leeds x Nottingham Forest ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Leeds United está em 16° lugar na Premier League e soma 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 31 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Nottingham Forest ocupa a 17° posição com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 24 gols marcados e 35 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Leeds x Nottingham Forest: prováveis escalações

Sunderland: Darlow; Bornauw, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Justin; Stach, Okafor; Calvert-Lewin.

Nottingham Forest: Matz Sels, Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams, Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Nicolás Domínguez, Igor Jesus.

FICHA TÉCNICA

Leeds United x Nottingham Forest

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Elland Road,em Leeds, Inglaterra

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 17h