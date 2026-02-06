Leeds x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pela Premier League Leeds United e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.02.26 16h00 Leeds e Nottingham Forest estão com a mesma quantidade de pontos pela Premier League (X/ @NFFC) Leeds x Nottingham Forest disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Elland Road,em Leeds, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leeds x Nottingham Forest ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Leeds United está em 16° lugar na Premier League e soma 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 31 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Nottingham Forest ocupa a 17° posição com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 24 gols marcados e 35 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Celta x Osasuna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) por La Liga Celta de Vigo e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Union Berlin x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pela Bundesliga Union Berlin e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Leeds x Nottingham Forest: prováveis escalações Sunderland: Darlow; Bornauw, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Justin; Stach, Okafor; Calvert-Lewin. Nottingham Forest: Matz Sels, Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams, Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Nicolás Domínguez, Igor Jesus. FICHA TÉCNICA Leeds United x Nottingham Forest Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Elland Road,em Leeds, Inglaterra Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nottingham Forest Leeds jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 07.02.26 10h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00