Celta x Osasuna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) por La Liga Celta de Vigo e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.02.26 16h00 O Celta soma 7 pontos a mais que o Osasuna em La Liga (X/ @RCCelta) Celta de Vigo x Osasuna disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 23° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Celta x Osasuna ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Celta é o 7° colocado de La Liga e acumula 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Osasuna está em 9° lugar com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Union Berlin x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/02) pela Bundesliga Union Berlin e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Celta x Osasuna: prováveis escalações Celta: Ionut Radu, Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Jones El-Abdellaoui, Ilaix Moriba, Miguel Román, Óscar Mingueza, Fer López, Borja Iglesias, Williot Swedberg. Osasuna: Sergio Herrera, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galán, Iker Muñoz, Jon Moncayola, Raúl Moro, Rubén García, Víctor Muñoz, Ante Budimir. FICHA TÉCNICA Celta de Vigo x Osasuna Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Osasuna Celta de Vigo jogos de hoje La Liga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 07.02.26 10h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00