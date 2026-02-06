Capa Jornal Amazônia
Celta x Osasuna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) por La Liga

Celta de Vigo e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Celta soma 7 pontos a mais que o Osasuna em La Liga (X/ @RCCelta)

Celta de Vigo x Osasuna disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 23° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Celta x Osasuna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Celta é o 7° colocado de La Liga e acumula 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Osasuna está em 9° lugar com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Celta x Osasuna: prováveis escalações

Celta: Ionut Radu, Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Jones El-Abdellaoui, Ilaix Moriba, Miguel Román, Óscar Mingueza, Fer López, Borja Iglesias, Williot Swedberg.

Osasuna: Sergio Herrera, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galán, Iker Muñoz, Jon Moncayola, Raúl Moro, Rubén García, Víctor Muñoz, Ante Budimir.

FICHA TÉCNICA
Celta de Vigo x Osasuna
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha
Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 17h

