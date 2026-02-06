Capa Jornal Amazônia
Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase

Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro.

Caio Maia
fonte

Veja a classificação do Parazão. (Fábio Will/ Especial para O Liberal)

A vitória do Remo sobre o Águia de Marabá na última quinta-feira (7) encerrou a terceira rodada do Campeonato Paraense de 2026. Agora, a primeira fase do torneio chegou à metade. 

Faltam mais três rodadas para encerrar a etapa classificatória do torneio. De acordo com o divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), as últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 

Confira como ficou a classificação do Parazão:

Veja as partidas da 4ª rodada:

 

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

parazão 2026
Futebol
