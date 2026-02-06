Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. Caio Maia 06.02.26 11h42 Veja a classificação do Parazão. (Fábio Will/ Especial para O Liberal) A vitória do Remo sobre o Águia de Marabá na última quinta-feira (7) encerrou a terceira rodada do Campeonato Paraense de 2026. Agora, a primeira fase do torneio chegou à metade. VEJA MAIS Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas Após pênalti polêmico, executivo do Paysandu critica arbitragem e diz que clube vai fazer queixa Papão perdeu para a Tuna Luso na última quarta-feira (4), em duelo válido pela terceira rodada do Parazão Santa Rosa, Castanhal e Cametá vencem na 3ª rodada e sobem na tabela do Parazão; veja os resultados A 3ª rodada do Campeonato Paraense foi movimentada no interior do Estado Faltam mais três rodadas para encerrar a etapa classificatória do torneio. De acordo com o divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), as últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. Confira como ficou a classificação do Parazão: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Veja as partidas da 4ª rodada: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06) pelo Campeonato Saudita Al-Nassr e Al-Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.02.26 13h30 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 Série A saudita Neom x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) pelo Campeonato Saudita Neom e Al-Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.02.26 10h15 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.02.26 7h00 FORA DE CAMPO Ronaldo investe em clube de luxo e esquece futebol: 'Não tem torcida pra te xingar' O Fenômeno fez sua estreia no mercado imobiliário ao virar sócio do Reserva Beach Club 06.02.26 8h42