Neom x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) pelo Campeonato Saudita Neom e Al-Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.02.26 10h15 O Neom soma 13 pontos a mais que Al Riyadh na Série A saudita (X/ @NEOMSportsClub) Neom x Al Riyadh disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 21° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h25 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Khalid bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Neom x Al-Riyadh ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h25 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Neom acumula na Série A saudita 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já Al Riyadh soma um total de 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 18 gols marcados e 39 gols sofridos. O time não vence há 13 rodadas do Campeonato Saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Neom x Al-Riyadh: prováveis escalações Neom: Sem informações. Al Riyadh: Sem informações. FICHA TÉCNICA Neom x Al Riyadh Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Khalid bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Riyadh Neom jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 07.02.26 10h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00