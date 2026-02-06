Neom x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/02) pelo Campeonato Saudita

Neom x Al Riyadh disputam hoje, sexta-feira (06/02), a 21° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h25 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Khalid bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Neom x Al-Riyadh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h25 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Neom acumula na Série A saudita 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Al Riyadh soma um total de 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 18 gols marcados e 39 gols sofridos. O time não vence há 13 rodadas do Campeonato Saudita.

Neom x Al-Riyadh: prováveis escalações

Neom: Sem informações.

Al Riyadh: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Neom x Al Riyadh

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Khalid bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2026, 14h30