Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 05.02.26 20h30 Na primeira rodada, O Cruzeiro foi goleado pelo Botafogo e o Coritiba perdeu para o RB Bragantino (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Cruzeiro x Coritiba disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Coritiba ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pelo Brasileirão, o Cruzeiro foi goleado pelo Botafogo por 4 a 0 e o Coritiba perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0. Cruzeiro x Coritiba: prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite. Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega (Keno) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Coritiba Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 21h30