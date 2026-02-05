Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Na primeira rodada, O Cruzeiro foi goleado pelo Botafogo e o Coritiba perdeu para o RB Bragantino (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Coritiba disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cruzeiro x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Brasileirão, o Cruzeiro foi goleado pelo Botafogo por 4 a 0 e o Coritiba perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0.

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão
Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Cruzeiro x Coritiba: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega (Keno) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Coritiba
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 21h30

