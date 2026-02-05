Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: “Todo técnico fica”

A temporada do futebol paraense mal começou e o Remo já convive com um cenário de pressão sobre a comissão técnica. Isso foi evidenciado pelo presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, ao comentar o futuro do técnico Juan Carlos Osorio após o empate da última quarta-feira (4), contra o Mirassol. Segundo o dirigente, resultados como aquele não podem se repetir.

A partida, disputada no estádio Mangueirão, terminou empatada em 2 a 2. O Leão Azul abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa final e permitiu a reação da equipe do interior paulista. Ao final do confronto, ao ser questionado pelo jornalista Magaiver Luiz, o mandatário azulino explicou por que esse tipo de desempenho não é aceitável.

“Todo técnico fica na corda bamba quando não consegue resultados positivos. Temos que analisar que o Remo não pode perder pontos dentro de casa como aconteceu hoje”, afirmou Tonhão.

A forma como Osorio tem comandado a equipe vem sendo alvo de questionamentos internos e também da torcida. O treinador não costuma repetir escalações e promove mudanças frequentes ao longo das partidas, decisões que, na avaliação da diretoria, têm impactado diretamente o rendimento do time.

Esse cenário se repetiu nas duas partidas do Remo pela Série A do Campeonato Brasileiro, diante de Vitória e Mirassol. Em ambas, a equipe iniciou bem, equilibrando ou até superando as ações dos adversários, mas apresentou queda significativa de desempenho no segundo tempo, especialmente após as substituições.

Contra o Mirassol, Osorio promoveu alterações táticas que mudaram o comportamento da equipe. O Remo deixou de atuar com uma linha de cinco defensores, que oferecia maior sustentação ao setor, e passou a marcar com quatro jogadores. Além disso, a entrada de atletas com menor intensidade reduziu a capacidade de recuperação da bola e comprometeu a construção ofensiva.

Agora, Osorio terá uma prova de fogo no próximo domingo (8), no primeiro clássico Re-Pa da temporada, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida pode ser decisiva não apenas para o futuro do treinador, mas também para alguns jogadores do elenco. O próprio técnico colombiano afirmou encarar o confronto como um “ponto final” no processo de enxugamento do grupo.

O clássico entre Remo e Paysandu terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.