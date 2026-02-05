Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo

O Remo fez seu primeiro jogo em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (4), contra o Mirassol. A partida terminou empatada por 2 a 2, mas também ficou marcada pela linda festa feita nas arquibancadas. Com mosaico, fogos e cânticos, o Leão Azul iniciou as comemorações do aniversário de 121 anos do clube, celebrados nesta quinta-feira (5), no Mangueirão.

No estádio, com mais de 20 mil torcedores presentes, antes do início da partida contra o Mirassol, a torcida fez uma grande festa com um mosaico iluminado, que exibiu a mensagem “Grato por ti”, acompanhado de um bandeirão de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e que se tornou um símbolo da campanha azulina rumo ao acesso à Série A.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, o Remo destacou o início das celebrações do aniversário do time, fundado em 1905.

"No dia do nosso 121º aniversário, resolvemos iniciar as nossas comemorações com a linda festa feita pelo Fenômeno Azul nesta última noite", escreveu o clube.

A festa azulina deve se estender nesta quinta-feira (5), já que o time joga contra o Águia de Marabá pela terceira rodada do Parazão. O jogo será no Baenão, a partir das 20h, apenas um dia depois do confronto contra a equipe paulista.

Tradição

Um dos clubes mais antigos em atividade da capital paraense, o Remo foi fundado em meio à Era da Borracha, às margens da Baía do Guajará. Na época, o remo era um dos principais esportes praticados na cidade, por conta dos rios no entorno.

Assim como uma agremiação de esportes aquáticos, o Remo viveu nos primeiros oito anos de fundação. Apenas em 1913 foi que o futebol foi inserido no clube. Mas, foi a modalidade que, após alguns anos, consolidou a equipe como a grande instituição que é hoje.

Em 2025, o Remo conquistou o seu 48º título do Campeonato Paraense, sendo o segundo maior campeão do Estado. Além disso, na última temporada, fez uma campanha histórica e conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro, voltando a disputar a Série A após 32 anos. O clube também possui uma Copa Verde, uma Série C e três Taças Norte.