Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa O Liberal 05.02.26 10h52 Leão Azul celebra 121 anos de história nesta quinta-feira (5) (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo fez seu primeiro jogo em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (4), contra o Mirassol. A partida terminou empatada por 2 a 2, mas também ficou marcada pela linda festa feita nas arquibancadas. Com mosaico, fogos e cânticos, o Leão Azul iniciou as comemorações do aniversário de 121 anos do clube, celebrados nesta quinta-feira (5), no Mangueirão. No estádio, com mais de 20 mil torcedores presentes, antes do início da partida contra o Mirassol, a torcida fez uma grande festa com um mosaico iluminado, que exibiu a mensagem "Grato por ti", acompanhado de um bandeirão de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e que se tornou um símbolo da campanha azulina rumo ao acesso à Série A. Em um vídeo compartilhado no Instagram, o Remo destacou o início das celebrações do aniversário do time, fundado em 1905. Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense "No dia do nosso 121º aniversário, resolvemos iniciar as nossas comemorações com a linda festa feita pelo Fenômeno Azul nesta última noite", escreveu o clube. A festa azulina deve se estender nesta quinta-feira (5), já que o time joga contra o Águia de Marabá pela terceira rodada do Parazão. O jogo será no Baenão, a partir das 20h, apenas um dia depois do confronto contra a equipe paulista. Tradição Um dos clubes mais antigos em atividade da capital paraense, o Remo foi fundado em meio à Era da Borracha, às margens da Baía do Guajará. Na época, o remo era um dos principais esportes praticados na cidade, por conta dos rios no entorno. Assim como uma agremiação de esportes aquáticos, o Remo viveu nos primeiros oito anos de fundação. Apenas em 1913 foi que o futebol foi inserido no clube. Mas, foi a modalidade que, após alguns anos, consolidou a equipe como a grande instituição que é hoje. Em 2025, o Remo conquistou o seu 48º título do Campeonato Paraense, sendo o segundo maior campeão do Estado. Além disso, na última temporada, fez uma campanha histórica e conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro, voltando a disputar a Série A após 32 anos. O clube também possui uma Copa Verde, uma Série C e três Taças Norte. 