Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo

Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa

O Liberal
fonte

Leão Azul celebra 121 anos de história nesta quinta-feira (5) (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo fez seu primeiro jogo em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (4), contra o Mirassol. A partida terminou empatada por 2 a 2, mas também ficou marcada pela linda festa feita nas arquibancadas. Com mosaico, fogos e cânticos, o Leão Azul iniciou as comemorações do aniversário de 121 anos do clube, celebrados nesta quinta-feira (5), no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No estádio, com mais de 20 mil torcedores presentes, antes do início da partida contra o Mirassol, a torcida fez uma grande festa com um mosaico iluminado, que exibiu a mensagem “Grato por ti”, acompanhado de um bandeirão de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e que se tornou um símbolo da campanha azulina rumo ao acesso à Série A.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, o Remo destacou o início das celebrações do aniversário do time, fundado em 1905.

VEJA MAIS 

image Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão
A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

image Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão
Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino

image Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026
O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense

 

"No dia do nosso 121º aniversário, resolvemos iniciar as nossas comemorações com a linda festa feita pelo Fenômeno Azul nesta última noite", escreveu o clube.

A festa azulina deve se estender nesta quinta-feira (5), já que o time joga contra o Águia de Marabá pela terceira rodada do Parazão. O jogo será no Baenão, a partir das 20h, apenas um dia depois do confronto contra a equipe paulista.

Tradição

Um dos clubes mais antigos em atividade da capital paraense, o Remo foi fundado em meio à Era da Borracha, às margens da Baía do Guajará. Na época, o remo era um dos principais esportes praticados na cidade, por conta dos rios no entorno.

Assim como uma agremiação de esportes aquáticos, o Remo viveu nos primeiros oito anos de fundação. Apenas em 1913 foi que o futebol foi inserido no clube. Mas, foi a modalidade que, após alguns anos, consolidou a equipe como a grande instituição que é hoje.

Em 2025, o Remo conquistou o seu 48º título do Campeonato Paraense, sendo o segundo maior campeão do Estado. Além disso, na última temporada, fez uma campanha histórica e conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro, voltando a disputar a Série A após 32 anos. O clube também possui uma Copa Verde, uma Série C e três Taças Norte.

Futebol

Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: “Todo técnico fica”

Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 

05.02.26 12h44

futebol

futebol

Futebol

Às vésperas do Re-Pa, confusão entre torcidas organizadas é registrada em Belém 

Torcedores teriam se envolvido em confusão na madrugada desta quinta-feira (5)

05.02.26 9h47

Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos

Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias

04.02.26 23h28

É HOJE

Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão

A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual

05.02.26 7h00

futebol

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

05.02.26 7h00

