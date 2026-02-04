Remo sofre empate do Mirassol nos minutos finais no Mangueirão

O Remo empatou por 2 a 2 com o Mirassol na noite desta quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time azulino abriu vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de João Pedro e Alef Manga, chegou a encaminhar a primeira vitória na competição, mas sofreu a reação do adversário na etapa final e cedeu o empate nos minutos finais, em uma partida marcada pela queda de atenção defensiva. O próximo compromisso do Remo será no domingo, no clássico contra o Paysandu, pela quarta rodada do Campeonato Paraense.

1º Tempo

O Remo foi eficiente no primeiro tempo diante do Mirassol, no Mangueirão, e construiu a vantagem de 2 a 0 mesmo tendo menos posse de bola. A equipe azulina começou pressionando, marcou cedo e soube administrar o jogo diante de um adversário que teve mais a bola, mas pouca objetividade ofensiva.

Logo no primeiro minuto, o Leão finalizou pela primeira vez com Alef Manga, de cabeça, exigindo boa defesa do goleiro Walter. O time de Juan Carlos Osorio iniciou a partida com três zagueiros — João Lucas, Marllon e Léo Andrade — e promoveu as estreias de Leonel Picco e Vitor Bueno. A partida também marcou a estreia do novo uniforme azulino para a temporada.

E o gol do Leão saiu logo aos sete minutos, após cobrança de escanteio. Diego Hernández colocou a bola na área, Picco cabeceou, Alef chutou mascado, Walter defendeu parcialmente e, na sobra, João Pedro aproveitou para abrir o placar. O atacante, que fazia parte do elenco do acesso na temporada passada, marcou o primeiro gol do Remo no Brasileirão.

João Pedro abriu o placar para o Leão (Thiago Gomes/O Liberal)

Após o gol, o Remo passou a jogar mais recuado, entregando a posse de bola ao Mirassol e apostando nos contra-ataques. O time paulista concentrou suas ações ofensivas pelo lado esquerdo, com Yuri Lara, Alesson e o lateral Reynaldo, mas encontrou dificuldades para furar a defesa azulina. Aos 13 minutos, o Mirassol chegou a pedir pênalti em lance envolvendo Alesson e Leonel Picco, mas a arbitragem mandou seguir.

Mesmo com mais de 70% de posse de bola ao longo da primeira etapa, o Mirassol criou poucas chances claras. A melhor delas foi aos 16 minutos, quando Yuri Lara finalizou de fora da área após drible em Zé Ricardo, obrigando Rangel a fazer a defesa.

Manga corre para comemorar gol com a torcida azulina (Thiago Gomes/O Liberal)

O segundo gol azulino veio logo depois, aos 38 minutos. Após afastamento errado da defesa do Mirassol em cobrança de lateral, Alef Manga aproveitou a sobra e acertou um belíssimo chute de primeira, no ângulo esquerdo de Walter, marcando um golaço e seu primeiro gol com a camisa do Remo.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Mirassol ainda assustou. Negueba cobrou falta que passou por todo mundo e quase surpreendeu Rangel. Já aos 48, Eduardo entrou na área e finalizou cruzado, com a bola passando muito próxima da trave.

2º Tempo

O segundo tempo começou com o Remo repetindo a formação da etapa inicial, enquanto o Mirassol voltou mais agressivo. A equipe paulista alterou o esquema tático logo na volta do intervalo, sacando um volante para a entrada do atacante Galdino, buscando pressionar o campo defensivo azulino desde os primeiros minutos.

A postura ofensiva do Mirassol quase surtiu efeito logo aos dois minutos, quando Yuri Lara acionou Reynaldo pela esquerda. Livre, o lateral cruzou para Alesson, mas Marllon apareceu no momento certo para evitar a finalização dentro da área. Mesmo com mais posse de bola, o time paulista encontrava dificuldades para transformar o volume em chances claras.

Torcida remista compareceu em bom número (Thiago Gomes/O Liberal)

O Remo, por sua vez, seguiu perigoso nos contra-ataques. Aos seis minutos, Alef Manga recebeu na entrada da área e finalizou colocado, com a bola passando muito próxima da trave esquerda de Walter. Pouco depois, Patrick de Paula arriscou de fora da área e obrigou o goleiro do Mirassol a mandar para escanteio.

Apesar de manter cerca de 70% de posse de bola, o Mirassol continuava cedendo espaços. Aos 15 minutos, o Remo quase foi castigado em um dos melhores lances do adversário na partida. Após cruzamento na área, Negueba desviou e Galdino cabeceou à queima-roupa, exigindo grande defesa de Marcelo Rangel, a primeira intervenção decisiva do goleiro azulino no jogo.

Na sequência, Juan Carlos Osorio promoveu as primeiras mudanças, colocando Patrick, Yago Pikachu e Zé Welison — que fez sua estreia — nas vagas de Vitor Bueno, Diego Hernández e João Pedro, sem alterar o posicionamento da equipe.

Aos 25 minutos, o treinador sinalizou uma postura mais conservadora. Tirou Alef Manga para a entrada do zagueiro Kayky Almeida e promoveu outra estreia, a do uruguaio Catarozzi, no lugar de Leonel Picco, que havia tido boa participação. Mesmo com as alterações, o Mirassol voltou a assustar aos 27, em jogada trabalhada pela área que terminou com Galdino chegando atrasado por pouco.

Mirassol comemorando seu primeiro gol (Thiago Gomes/O Liberal)

Quando o ritmo da partida parecia diminuir, o Mirassol chegou ao empate em uma jogada marcada por falha de marcação do Remo. José Aldo fez o lançamento longo para Igor Formiga, que apareceu completamente livre dentro da área, dominou com tranquilidade e finalizou colocado, sem chances para Rangel.

O gol deu novo ânimo ao time paulista, que passou a pressionar nos minutos finais. Galeano arriscou de fora da área e o Mirassol seguiu trocando passes próximos à área azulina. O Remo ainda tentou responder explorando erros do adversário, em chegadas com Patrick de Paula e Pikachu.

O empate foi confirmado aos 42 minutos. Após cobrança de falta de Reynaldo para a área, Nathan Fogaça aproveitou a indecisão de Rangel na saída do gol e cabeceou para as redes, decretando o empate do Mirassol no Mangueirão. O Mirassol ainda esteve perto da virada, com Nathan Fogaça, sozinho na área, batendo cruzado, a bola passou raspando a trave de Rangel. No fim, poderia ter sido ainda pior.