Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina Igor Wilson 04.02.26 7h34 Remo e Mirassol entram em campo nesta quarta-feira (4), às 20h, no Mangueirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto que marca o encontro das duas equipes que mais se reforçaram para a temporada. Com 15 contratações pelo lado do Leão e 14 pelo adversário paulista, os clubes passam por processos de reformulação e buscam afirmação neste início de Série A, com o Leão Azul tentando sua primeira vitória no reencontro com o torcedor em casa pela Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida será a estreia do Remo como mandante na competição nacional, após a derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão, na rodada de abertura. Desde então, o time azulino entrou em campo no último sábado, em Belterra, contra o São Francisco, pelo Parazão, com uma formação alternativa, preservando a maior parte do elenco que atua no Campeonato Brasileiro. O objetivo da comissão técnica é claro: definir com precisão o chamado time principal, voltado à Série A, e o grupo que disputará as competições regionais. VEJA MAIS Zé Ricardo aposta no triunfo do Remo contra o Mirassol: 'A gente tem tudo pra buscar essa vitória' Contratado no início da temporada, Zé Ricardo vem sendo um dos destaques do time neste começo de ano Remo enfrenta dois jogos em menos de 24h entre Série A e Parazão Leão Azul encara Mirassol pela Série A e Águia de Marabá pelo Estadual após CBF negar pedido de adiamento Para o duelo desta quarta, Juan Carlos Osorio deve utilizar uma base semelhante à que iniciou a partida contra o Vitória, mas com a possibilidade de estreias e ajustes pontuais. A tendência é de manutenção da linha defensiva, com Marcelo Rangel no gol, João Lucas na lateral direita e Marllon ao lado de Léo Andrade na zaga. Pela esquerda, a dúvida fica entre o estreante Cufré e a manutenção de Kayky Almeida improvisado na função. Meia uruguaio Catarozzi deve ficar à disposição para estrear (Samara Miranda/Remo) No meio, existem várias dúvidas, mas Zé Ricardo deve ser o volante de proteção titular, após boa estreia, enquanto Vítor Bueno e Leonel Picco aparecem como opções para iniciar jogando ao lado de Patrick de Paula. No ataque, Yago Pikachu pode perder a titularidade para o retorno de Diego Hernández ao time, com Alef Manga completando a ponta-esquerda, com João Pedro como referência. Rafael Monti, atacante argentino, e o meia uruguaio Franco Catarozzi, recém chegados, devem ser opção no banco e entrar no decorrer do jogo. VEJA MAIS Mirando Série A e Parazão, Remo faz sorteio para torcedores do 'Sócio Fenômeno Azul' A direção azulina quer movimentar a torcida nos jogos que se aproximam pelas duas competições disputadas simultaneamente 'O Remo precisa pensar grande': Leão apresenta Vivian como novo executivo de futebol Luís Vagner Vivian foi apresentado nesta segunda-feira, em Belém, destacou os desafios do calendário e assume o comando do departamento azulino O Mirassol chega a Belém em um cenário diferente do vivido em 2025. Sensação do Brasileirão passado, quando garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores logo em sua primeira temporada na elite, o clube paulista perdeu vários de seus principais jogadores e precisou se reconstruir. A diretoria apostou novamente em atletas fora do grande circuito, mantendo a filosofia que deu resultado no ano anterior, com nomes como Yuri Lara, Rodrigo Rodrigues, Everton Galdino, Lucas Mugni, Igor Formiga, além dos atacantes Igor Cariús e Galeano. Apesar de não repetir o status de surpresa do ano passado, o Mirassol começou bem a Série A, vencendo o Vasco de virada por 2 a 1, em casa. No fim de semana, a equipe também esteve em campo pelo Campeonato Paulista, em partida contra o Novorizontino que precisou ser interrompida por causa da chuva e foi retomada no dia seguinte, terminando empatada nos acréscimos. Houve a possibilidade de adiamento do jogo contra o Remo, mas a data foi mantida. Diante desse cenário, o confronto no Mangueirão coloca frente a frente duas equipes em construção, com elencos amplos e calendário apertado. Para o Remo, o duelo representa mais do que três pontos: é a chance de responder à estreia abaixo do esperado no Brasileirão e iniciar a competição com confiança diante de sua torcida. Ficha técnica Campeonato Brasileiro – Série A Rodada: 2ª Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA) Arbitragem Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR) VAR: Diego Pombo Lopez (BA) Provável Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Leo Andrade, Cufré (Kayky Almeida); Zé Ricardo, Patrick de Paula, Vitor Bueno, Leonel Picco (Patrick); Diego Hernández (Yago Pikachu), Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio. Provável Mirassol: Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio e Igor Cariús (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Everton Galdino, Rodrigo Rodrigues e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes. PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 SÓ PINTURA! 