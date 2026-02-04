Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão

Remo e Mirassol entram em campo nesta quarta-feira (4), às 20h, no Mangueirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto que marca o encontro das duas equipes que mais se reforçaram para a temporada. Com 15 contratações pelo lado do Leão e 14 pelo adversário paulista, os clubes passam por processos de reformulação e buscam afirmação neste início de Série A, com o Leão Azul tentando sua primeira vitória no reencontro com o torcedor em casa pela Série A.

A partida será a estreia do Remo como mandante na competição nacional, após a derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão, na rodada de abertura. Desde então, o time azulino entrou em campo no último sábado, em Belterra, contra o São Francisco, pelo Parazão, com uma formação alternativa, preservando a maior parte do elenco que atua no Campeonato Brasileiro. O objetivo da comissão técnica é claro: definir com precisão o chamado time principal, voltado à Série A, e o grupo que disputará as competições regionais.

Para o duelo desta quarta, Juan Carlos Osorio deve utilizar uma base semelhante à que iniciou a partida contra o Vitória, mas com a possibilidade de estreias e ajustes pontuais. A tendência é de manutenção da linha defensiva, com Marcelo Rangel no gol, João Lucas na lateral direita e Marllon ao lado de Léo Andrade na zaga. Pela esquerda, a dúvida fica entre o estreante Cufré e a manutenção de Kayky Almeida improvisado na função.

Meia uruguaio Catarozzi deve ficar à disposição para estrear (Samara Miranda/Remo)

No meio, existem várias dúvidas, mas Zé Ricardo deve ser o volante de proteção titular, após boa estreia, enquanto Vítor Bueno e Leonel Picco aparecem como opções para iniciar jogando ao lado de Patrick de Paula. No ataque, Yago Pikachu pode perder a titularidade para o retorno de Diego Hernández ao time, com Alef Manga completando a ponta-esquerda, com João Pedro como referência. Rafael Monti, atacante argentino, e o meia uruguaio Franco Catarozzi, recém chegados, devem ser opção no banco e entrar no decorrer do jogo.

O Mirassol chega a Belém em um cenário diferente do vivido em 2025. Sensação do Brasileirão passado, quando garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores logo em sua primeira temporada na elite, o clube paulista perdeu vários de seus principais jogadores e precisou se reconstruir. A diretoria apostou novamente em atletas fora do grande circuito, mantendo a filosofia que deu resultado no ano anterior, com nomes como Yuri Lara, Rodrigo Rodrigues, Everton Galdino, Lucas Mugni, Igor Formiga, além dos atacantes Igor Cariús e Galeano.

Apesar de não repetir o status de surpresa do ano passado, o Mirassol começou bem a Série A, vencendo o Vasco de virada por 2 a 1, em casa. No fim de semana, a equipe também esteve em campo pelo Campeonato Paulista, em partida contra o Novorizontino que precisou ser interrompida por causa da chuva e foi retomada no dia seguinte, terminando empatada nos acréscimos. Houve a possibilidade de adiamento do jogo contra o Remo, mas a data foi mantida.

Diante desse cenário, o confronto no Mangueirão coloca frente a frente duas equipes em construção, com elencos amplos e calendário apertado. Para o Remo, o duelo representa mais do que três pontos: é a chance de responder à estreia abaixo do esperado no Brasileirão e iniciar a competição com confiança diante de sua torcida.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro – Série A

Rodada: 2ª

Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Provável Remo:

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Leo Andrade, Cufré (Kayky Almeida); Zé Ricardo, Patrick de Paula, Vitor Bueno, Leonel Picco (Patrick); Diego Hernández (Yago Pikachu), Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Provável Mirassol:

Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio e Igor Cariús (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Everton Galdino, Rodrigo Rodrigues e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes.