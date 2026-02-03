Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa

Para comemorar o aniversário de 121 anos, celebrado na próxima quinta-feira (5), o Remo anunciou uma promoção especial para o clássico contra o Paysandu, válido pelo Parazão, que será disputado no próximo domingo (8), no Mangueirão. Conforme divulgou o Leão Azul, o torcedor que adquirir ingresso para o duelo contra o Mirassol-SP, pelo Brasileirão, terá direito a uma entrada para o Re-Pa.

“Presente para o torcedor azulino! Quem comprar ingresso para Remo e Mirassol terá ingresso para o Re-Pa”, anunciou o presidente azulino Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, nas redes sociais. “Compre seu ingresso para o jogo contra o Mirassol e apoie o Leão para o clássico do fim de semana. Precisamos do estádio lotado para ajudar os nossos guerreiros dentro de campo!”, convocou o dirigente.

A partida contra o Mirassol ocorre na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, e marca a estreia do Remo em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o clube prepara uma festa especial, já que o jogo acontece na véspera do aniversário da agremiação.

VEJA MAIS

Detalhes

A promoção é válida para o Lado A do Mangueirão e estará disponível até o esgotamento da capacidade do setor. Cada torcedor tem direito a um ingresso por CPF. A compra dos ingressos para o jogo contra o Mirassol pode ser feita pelo site tickzi.com.br ou nas lojas oficiais do clube.

Para a arquibancada, o bilhete custa R$ 100, enquanto o setor de cadeiras custa R$ 200.

Até o momento, o Remo não divulgou informações sobre os valores dos ingressos para o Re-Pa após o término da promoção.

Agenda

O Remo encara o Mirassol na quarta-feira (4), pela segunda rodada do Brasileirão. O time azulino perdeu na estreia para o Vitória-BA, fora de casa, por 2 a 0, e precisa do apoio da torcida para buscar o resultado.

Além disso, o clube enfrenta o Águia de Marabá na quinta-feira (5), pela terceira rodada do Parazão. O Remo também já divulgou a venda de ingressos para essa partida.