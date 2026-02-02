'O Remo precisa pensar grande': Leão apresenta Vivian como novo executivo de futebol Luís Vagner Vivian foi apresentado nesta segunda-feira, em Belém, destacou os desafios do calendário e assume o comando do departamento azulino O Liberal 02.02.26 19h50 O Clube do Remo apresentou, na manhã desta segunda-feira (2), o novo executivo de futebol, Luís Vagner Vivian, que passa a comandar o departamento em meio à preparação do clube para uma temporada marcada pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A apresentação ocorreu em Belém, com a presença do presidente Antônio Carlos Teixeira e do vice-presidente Milton Campos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Vivian chega ao Baenão após passagens pelo Grêmio e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e assume a função em um calendário considerado atípico. Durante a coletiva, o dirigente destacou o impacto da antecipação do Brasileirão em 2026 e os reflexos no planejamento do elenco. Segundo ele, a temporada exigirá cautela principalmente fora das quatro linhas. VEJA MAIS Torcida gigante, base pequena: Remo é o clube da Série A com menos sócios adimplentes Mesmo após o acesso e com fama nacional de torcida gigante, Leão soma 5.410 sócios adimplentes e ocupa apenas a 31ª colocação entre clubes das Séries A e B Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão Material que estava sem utilização será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense para melhorar a estrutura de seu estádio “O Brasileiro começou antes do que o normal e isso muda toda a lógica de organização do ano. A sequência de jogos já é uma realidade no futebol brasileiro, mas quem está no planejamento precisa ter cuidado para proteger o grupo e pensar no futuro”, afirmou. Vivian também comentou o atual momento do elenco azulino, que ainda passa por ajustes. Ele lembrou que parte do grupo foi montada para o Campeonato Paraense, sem que o clube perdesse de vista o principal objetivo do ano. “Existe uma rivalidade grande no estadual, que não pode ser ignorada, mas o foco principal é a Série A. É uma competição cada vez mais dura, com clubes mais organizados, investimentos maiores e o crescimento das SAFs”, disse. O executivo ressaltou ainda a trajetória recente do Remo no cenário nacional. “O clube vive uma ascensão muito rápida, da Série C para a B e da B para a A. Isso não é simples e exige planejamento para sustentar esse crescimento”, completou. Sobre o relacionamento com o técnico Juan Carlos Osorio, Vivian afirmou que as conversas iniciais têm sido positivas e destacou o perfil do treinador. “Eu já o conhecia de enfrentamentos anteriores, mas é na convivência que se entende melhor o trabalho. Ele tem muito conhecimento de futebol e nossas conversas têm sido constantes”, relatou. Em relação ao elenco, o dirigente disse que já conhece parte dos jogadores e acredita em evolução gradual do grupo. “Alguns atletas eu já havia monitorado quando estava no Grêmio. A equipe tem potencial para crescer aos poucos, desde que tenha estrutura e ambiente adequados”, avaliou. Vivian também detalhou as diretrizes do trabalho que pretende desenvolver no clube, com foco na profissionalização do futebol. “Desde o primeiro contato, o presidente deixou claro que o Remo precisa continuar crescendo. Isso passa por contratações, apoio ao treinador, melhorias na logística e valorização do ambiente interno. Quando o jogador se sente valorizado, ele entrega mais”, afirmou. Sobre situações contratuais, o executivo confirmou avanços nas conversas para a permanência de Diego Hernández. Segundo ele, o atleta tem contrato até o meio do ano, mas a negociação está em estágio adiantado. "É um jogador importante, que se adaptou bem e entendeu o que significa vestir a camisa do Remo. A expectativa é resolver isso o quanto antes", explicou. Já em relação a Picco, Vivian disse que o acordo está próximo de ser concluído. "Faltam apenas questões burocráticas, por se tratar de uma transação internacional", concluiu. 