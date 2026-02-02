Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão

Material que estava sem utilização será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense para melhorar a estrutura de seu estádio

O Liberal

O Clube do Remo realizou a doação de assentos que não estavam sendo utilizados no estádio Baenão ao Bragantino-PA. O material será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense na estrutura do estádio Diogão, casa do Bragantino em competições oficiais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A iniciativa foi confirmada pelo próprio Bragantino, que informou que os assentos passarão a integrar o estádio, contribuindo para a melhoria do espaço destinado ao público. A ação ocorre em um momento em que o clube busca adequações estruturais para receber partidas do Campeonato Paraense e outras competições.

Os assentos doados, número não informado ainda, pertenciam ao Baenão e estavam fora de uso, o que viabilizou o repasse sem impacto na operação do estádio azulino. Segundo o Tubarão, a reutilização do material permite avançar em melhorias sem a necessidade de novos investimentos para aquisição de equipamentos.

Palavras-chave

clube do remo

bragantino

parazão 2026
Remo
.
