Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão Material que estava sem utilização será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense para melhorar a estrutura de seu estádio O Liberal 02.02.26 18h39 O Clube do Remo realizou a doação de assentos que não estavam sendo utilizados no estádio Baenão ao Bragantino-PA. O material será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense na estrutura do estádio Diogão, casa do Bragantino em competições oficiais. A iniciativa foi confirmada pelo próprio Bragantino, que informou que os assentos passarão a integrar o estádio, contribuindo para a melhoria do espaço destinado ao público. A ação ocorre em um momento em que o clube busca adequações estruturais para receber partidas do Campeonato Paraense e outras competições. Os assentos doados, número não informado ainda, pertenciam ao Baenão e estavam fora de uso, o que viabilizou o repasse sem impacto na operação do estádio azulino. Segundo o Tubarão, a reutilização do material permite avançar em melhorias sem a necessidade de novos investimentos para aquisição de equipamentos.