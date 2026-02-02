Remo doa assentos do Baenão ao Bragantino para uso no estádio Diogão

O Clube do Remo realizou a doação de assentos que não estavam sendo utilizados no estádio Baenão ao Bragantino-PA. O material será reaproveitado pelo clube do nordeste paraense na estrutura do estádio Diogão, casa do Bragantino em competições oficiais.

A iniciativa foi confirmada pelo próprio Bragantino, que informou que os assentos passarão a integrar o estádio, contribuindo para a melhoria do espaço destinado ao público. A ação ocorre em um momento em que o clube busca adequações estruturais para receber partidas do Campeonato Paraense e outras competições.

Os assentos doados, número não informado ainda, pertenciam ao Baenão e estavam fora de uso, o que viabilizou o repasse sem impacto na operação do estádio azulino. Segundo o Tubarão, a reutilização do material permite avançar em melhorias sem a necessidade de novos investimentos para aquisição de equipamentos.