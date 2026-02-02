Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo

O Remo é o único representante da região Norte na Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2026. Com o Leão Azul na elite do futebol nacional, a equipe da GE TV, da Rede Globo, esteve em Belém para gravar bastidores do clube.

A repórter Sofia Miranda esteve nas dependências do Baenão, rodou pelo estádio e conversou com alguns atletas. O paraense Yago Pikachu, bateu um papo e citou da importância do clube na elite do futebol brasileiro. O jogador paraense comentou também a sua chegada ao Remo, após ter atuado pelo Paysandu, maior rival azulino.

“No começo [de fechar com o Remo] foi uma bomba, a repercussão, por eu ser paraense, por ter jogado no rival. Envolvia muita coisa, sabia do que iria se tornar minha vinda para o Remo. Eu não me arrependo, estou feliz de estar aqui representando o clube na Primeira Divisão depois de mais de 30 anos”, disse.

Outro também que falou sobre o sentimento de ter o Leão Azul na Série A foi o goleiro Marcelo Rangel. O jogador está no clube desde 2024 e desde então participou de dois acesos no Remo.

“É uma alegria muito grande estar na Série A. Sou um atleta que cheguei em 2024, o clube estava na Série C e aquele ano com muitos méritos conseguimos o acesso à Série B, assim como ocorreu no ano passado, uma temporada difícil, mas tivemos um grupo e atletas e uma diretoria séria, além do apoio do Fenômeno Azul, que fez a diferença e conseguimos o acesso após 30 anos”, falou.

O Remo estreou na Série A com derrota para a equipe do Vitória-BA, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. O próximo compromisso do Leão Azul na elite do futebol brasileiro será na quarta-feira (4), às 20h, no Mangueirão, contra o Mirassol-SP. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.