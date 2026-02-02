Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários O Liberal 02.02.26 13h50 Jornalista Sofia Miranda e Sávio (Reprodução / GE TV) O Remo é o único representante da região Norte na Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2026. Com o Leão Azul na elite do futebol nacional, a equipe da GE TV, da Rede Globo, esteve em Belém para gravar bastidores do clube. ASSISTA WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A repórter Sofia Miranda esteve nas dependências do Baenão, rodou pelo estádio e conversou com alguns atletas. O paraense Yago Pikachu, bateu um papo e citou da importância do clube na elite do futebol brasileiro. O jogador paraense comentou também a sua chegada ao Remo, após ter atuado pelo Paysandu, maior rival azulino. “No começo [de fechar com o Remo] foi uma bomba, a repercussão, por eu ser paraense, por ter jogado no rival. Envolvia muita coisa, sabia do que iria se tornar minha vinda para o Remo. Eu não me arrependo, estou feliz de estar aqui representando o clube na Primeira Divisão depois de mais de 30 anos”, disse. VEJA MAIS Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Outro também que falou sobre o sentimento de ter o Leão Azul na Série A foi o goleiro Marcelo Rangel. O jogador está no clube desde 2024 e desde então participou de dois acesos no Remo. “É uma alegria muito grande estar na Série A. Sou um atleta que cheguei em 2024, o clube estava na Série C e aquele ano com muitos méritos conseguimos o acesso à Série B, assim como ocorreu no ano passado, uma temporada difícil, mas tivemos um grupo e atletas e uma diretoria séria, além do apoio do Fenômeno Azul, que fez a diferença e conseguimos o acesso após 30 anos”, falou. O Remo estreou na Série A com derrota para a equipe do Vitória-BA, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. O próximo compromisso do Leão Azul na elite do futebol brasileiro será na quarta-feira (4), às 20h, no Mangueirão, contra o Mirassol-SP. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo ge tv série a sofia miranda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 futebol Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão 02.02.26 11h11 História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02