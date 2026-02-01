Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz

O Remo iniciou a Série A do Brasileiro sem uma das peças importantes no acesso. O então executivo de futebol, Marcos Braz, deixou o clube, após reunião com o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, às vésperas da estreia na Série A. Nas redes sociais, muitos torcedores questionando a saída do profissional, outros culpando a diretoria e mais alguns questionando, como seria o Remo sem a presença, postura e bastidores de Braz.

A equipe de O Liberal conversou com os jornalistas Carlos Ferreira e Mathaus Pauxis, que fazem parte do Grupo Liberal, para saber qual o impacto da saída do Marcos Braz, no início da Série A, competição que o clube não jogava desde 1994. Os cronistas comentaram sobre poder dos bastidores, a forma como se olha para a elite do futebol e a importância do profissional à frente do Remo, clube da região Norte e que chega na Série A com uma responsabilidade e uma expectativa gigante.

Marcos Braz na apresentação do Remo nesta temporada (Raul Martins / Remo)

CARLOS FERREIRA

“A função e missão do Braz, que ele poderia ter cumprido ele conseguiu, que foram as contratações. Se elas foram boas ou não o tempo irá dizer, mas acredito que o prestigio dele pesou bastante, como no caso técnico Osorio. No mais, durante a competição era a gestão do departamento de futebol, que dividia com o Daniel Dambrós e o Cadu Furtado (outro que deixou o Remo). E a chegada do novo executivo, Luís Vagner Vivian, que é totalmente diferente, ele é tido e festejado como um excelente executivo de logística”, disse.

Perda de autoridade

“O que pode acontecer aí é uma perda de autoridade, mas o tempo irá dizer. Essa autoridade o clube espera do Luís Vagner Vivian, de manter a funcionalidade dos departamentos. Autoridade na questão da disciplina, conduta e condução de todos. Acho que a composição que está pode dar certo, passa a ser mais política, menos ‘garganta’, já que o Marcos Braz era o cara que ‘fala grosso’ e ficam profissionais bem definidos para o trabalho fluir”, falou.

Executivo deixou o Remo e seu futuro segue indefindo (Igor Mota / O Liberal)

Bastidores

“Penso que o Remo não terá uma perda com esse movimento. O clube pode ter alguma perda com a saída do Braz, que ele era o ‘cara grosso e que batia na mesa’, o Remo não terá isso, mas terá um outro perfil de gestão no futebol. Esse é o meu entendimento”, comentou.

MATHAUS PAUXIS

“Para avaliar o impacto da saída do Braz, é necessário falar do prestígio que ele tinha no Remo. Ele tinha um impacto midiático, o clube pra fora do Estado passou a ser conhecido como o ‘Remo do Marcos Braz’, o ‘time do Braz’ e isso trouxe uma visibilidade diferente que o clube não estava acostumado e colocou o clube em um ‘hype’ importante, principalmente para a comunicação, publicidade e marketing e trouxe um pouco de uma ideia de que o Remo fosse o ‘queridinho do Brasil’. Talvez isso mude com a saída do Braz, já que era um nome importante no futebol, um nome vencedor. É inquestionável a quantidade de títulos importantes no futebol e o conhecimento dele e gerava tudo isso, uma mídia grande”, falou.

Importante? Outros também foram

“O Braz foi importante no acesso, sim. Mas temos que avaliar até que ponto. Ele foi fundamental? Foi! Assim como foi o Guto Ferreira, que quando chegou, o clube estava na 12ª posição e o Marcos Braz estava à frente. Outras pessoas fundamentais para o acesso foram o Pedro Rocha, o goleiro Marcelo Rangel assim como a diretoria e pessoas no staff. A sensação que se passa é que o Remo só subiu, porque tinha o Marcos Braz e isso eu discordo. Ele esteve aqui, trabalhou, participou, mas não foi o Marcos Braz sozinho que colocou o Remo na Série A”, comentou.

Conhecimento da Série A

“Agora a saída do Marcos Braz no momento pré-Série A, com dois ou três dias antes do início da competição, o Remo perde o poder midiático e de certa maneira o conhecimento de Série A. No futebol paraense, me arrisco a dizer que ninguém nos últimos 20, 25 anos, entendia mais da Série A atual que o Braz, ele viveu a competição e todas as suas mudanças e esse conhecimento o Remo não possui tento nesse momento”, disse.

Estilo 'boleirão' de Braz e sua influência nos bastidores eram marcas registradas (Wagner Santana / O Liberal)

Outro perfil

“O clube traz o Luís Vagner Vivian, que possui um outro perfil, já não vemos tenta mídia em cima dele, a forma do visual, diferente do Marcos Braz, meio ‘boleirão’ e isso não é negativo, pois cada um possui o seu perfil. O Remo traz um cara que entende da Série A, da CBF, da parte chata do futebol que é a logística, que ninguém quer fazer, porém, internamente, o clube diminui um pouco a ausência do Braz, mas uma coisa é o Marcos Braz chegar, outra é o Vivian que não tem todo esse conhecimento do mercado do futebol”, falou.

Sem ele não é o fim do mundo

“Montagem de elenco, que é o principal, acredito que o que o Remo montou para a Série A com o Marcos Braz, poucos nomes podemos citar que ele está aqui por conta do Marcos Braz. Pra mim, a melhor contratação do Braz foi puxar o Diego Hernandez na Série B do ano passado. Isso sim foi o Marcos Braz. Agora o que não pode é dizer que o Remo acabou, foi rebaixado pela ausência do Marcos Braz, pois mesmo com ele trabalhando, o Remo sentiu uma dificuldade enorme e agora vai continuar sentindo. Talvez, sem ele, o Remo procure um outro mercado, mas é fato que o clube vai sentir esse impacto, mas não é terra arrasada, como se o Remo tivesse um fim com ele fora do clube”, finalizou.