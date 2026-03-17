Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição O Liberal 17.03.26 22h11 Poveda já treinou com o elenco azulino. (Raul Martins - Ascom Remo) Em contrato com o Primavera-SP, o Remo anunciou a chegada, com opção de compra, do atacante Gabriel Poveda, de 27 anos. O atleta defendeu o clube paulista no Campeonato Paulista e se apresentou à equipe azulina em Curitiba, onde a delegação esteve no último domingo, quando enfrentou e foi derrotada pelo Coritiba, pela 6ª rodada da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Além do Paulistão, Poveda também atuou pela Copa do Brasil. No total, foram nove jogos e cinco gols marcados durante sua passagem pelo Primavera. O atacante, de boa estatura, teve desempenho consistente na temporada. Além da passagem pelo futebol paulista, o jogador já vestiu as camisas de Guarani, Athletico Paranaense, Avaí, Vila Nova e Sampaio Corrêa. Neste último, teve destaque na Série B de 2019, quando terminou como artilheiro da competição, com 19 gols. Gabriel Poveda já vinha sendo alvo do Remo, com negociações avançadas há alguns dias. A diretoria remista demonstrou interesse no atleta, que também tem experiências no exterior, com passagens pelo futebol português e boliviano. VEJA MAIS Vitor Bueno cobra fim de 'gols bobos' e aponta caminho para primeira vitória do Remo Meia destaca erros defensivos, pede mais eficiência no último passe e afirma que Leão precisará de jogo “praticamente perfeito” para enfrentar o Flamengo no Maracanã Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional Devido à necessidade da comissão técnica em reforçar o setor ofensivo, o jogador não chegou a ir a Belém, se apresentando diretamente em Curitiba, onde a equipe finalizava a preparação para o confronto diante do Coritiba. Na capital paranaense, ele realizou os exames médicos e foi liberado para integrar o elenco. Poveda também participou do primeiro treino com o grupo e aguarda agora a regularização no BID para poder estrear com a camisa azulina. O próximo compromisso do Leão Azul será nesta quinta-feira (19), contra o Flamengo, às 20h, no Maracanã. A equipe paraense busca a primeira vitória na competição e ocupa atualmente a 18ª colocação, com três pontos. Já o Flamengo aparece em 5º lugar, com 10 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BAIXA Sávio se lesiona e está fora de jogo contra o Flamengo De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita 17.03.26 23h06 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11 INCÔMODO Vitor Bueno cobra fim de 'gols bobos' e aponta caminho para primeira vitória do Remo Meia destaca erros defensivos, pede mais eficiência no último passe e afirma que Leão precisará de jogo “praticamente perfeito” para enfrentar o Flamengo no Maracanã 17.03.26 19h42 FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12