Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda

Em contrato com o Primavera-SP, o Remo anunciou a chegada, com opção de compra, do atacante Gabriel Poveda, de 27 anos. O atleta defendeu o clube paulista no Campeonato Paulista e se apresentou à equipe azulina em Curitiba, onde a delegação esteve no último domingo, quando enfrentou e foi derrotada pelo Coritiba, pela 6ª rodada da Série A.

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Além do Paulistão, Poveda também atuou pela Copa do Brasil. No total, foram nove jogos e cinco gols marcados durante sua passagem pelo Primavera. O atacante, de boa estatura, teve desempenho consistente na temporada.

Além da passagem pelo futebol paulista, o jogador já vestiu as camisas de Guarani, Athletico Paranaense, Avaí, Vila Nova e Sampaio Corrêa. Neste último, teve destaque na Série B de 2019, quando terminou como artilheiro da competição, com 19 gols.

Gabriel Poveda já vinha sendo alvo do Remo, com negociações avançadas há alguns dias. A diretoria remista demonstrou interesse no atleta, que também tem experiências no exterior, com passagens pelo futebol português e boliviano.

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Devido à necessidade da comissão técnica em reforçar o setor ofensivo, o jogador não chegou a ir a Belém, se apresentando diretamente em Curitiba, onde a equipe finalizava a preparação para o confronto diante do Coritiba.

Na capital paranaense, ele realizou os exames médicos e foi liberado para integrar o elenco. Poveda também participou do primeiro treino com o grupo e aguarda agora a regularização no BID para poder estrear com a camisa azulina.

O próximo compromisso do Leão Azul será nesta quinta-feira (19), contra o Flamengo, às 20h, no Maracanã. A equipe paraense busca a primeira vitória na competição e ocupa atualmente a 18ª colocação, com três pontos. Já o Flamengo aparece em 5º lugar, com 10 pontos.