Vitor Bueno cobra fim de 'gols bobos' e aponta caminho para primeira vitória do Remo

O meia Vitor Bueno foi direto ao apontar o principal problema do Clube do Remo neste início de Campeonato Brasileiro Série A: os erros defensivos. Em entrevista nesta terça-feira (17), em Curitiba, onde a equipe se prepara para enfrentar o Flamengo, o jogador afirmou que o time precisa “parar de levar gols bobos” para buscar a primeira vitória na competição. Na penúltima colocação, com três pontos, o Remo ainda não venceu no Brasileirão e vem de derrotas para Fluminense e Coritiba. Titular desde que chegou, Bueno avaliou que a equipe tem criado oportunidades, mas falhado tanto na conclusão das jogadas quanto na consistência defensiva.

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“Temos que deixar de levar gol besta, como a gente vem tomando, praticamente doando os gols ao adversário, e isso não pode acontecer. Acho que se partir desse princípio, temos grandes chances de conseguir os três pontos”.

Para o duelo desta quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã, o meia reconhece o tamanho do desafio. O Flamengo, adversário da vez, investiu cerca de R$ 341 milhões em três reforços na temporada, enquanto o Remo gastou pouco mais de R$ 10 milhões para contratar 19 jogadores. Ainda assim, Bueno acredita que a equipe pode competir, desde que corrija os erros que vêm se repetindo.

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“Acho que tá faltando a gente ter um pouco mais de tranquilidade no último passe até a finalização. Praticamente todos os jogos nós tivemos chances claras de gols, mas pra ter mais chances claras é o último passe que precisa acertar’”.

O jogador também destacou que, diante de um adversário mais qualificado, o Remo precisará de uma atuação próxima da perfeição para surpreender fora de casa.

“É muito difícil, a gente sabe, mas acredito que temos que ser muito competitivos, fazer um jogo praticamente perfeito pra termos condições de sairmos de lá com resultado positivo. Nada é impossível, a gente sabe do favoritismo do Flamengo, mas existe nossa vontade, nosso sonho, estamos na Série A, todos os jogos vão ser difíceis, temos que encarar”.

Além do aspecto coletivo, Bueno ressaltou a importância de aproveitar melhor as oportunidades criadas ao longo das partidas, algo que tem faltado à equipe neste início de campeonato. “Sabemos que precisamos vencer de todo jeito, porque vai passando os jogos, vai passando o tempo, o campeonato não espera. Fizemos um bom jogo contra o Coritiba, temos que transformar que tivemos em gol, as vezes não vamos ter duas ou três, mas as que tiver, temos que fazer”.

Por fim, o meia falou sobre a expectativa de atuar em um dos principais palcos do futebol mundial, em um jogo que, apesar da pressão por resultados, também carrega significado especial para os atletas. “É um jogo que todo mundo espera, que todo mundo quer estar em campo, é um sonho de criança, Maracanã é um estádio histórico do nosso país, diante de uma grande equipe, tenho certeza que o estádio estará lotado, então é uma oportunidade única pra carreira de todo atleta, jogando uma Série A e estando num campo que foi palco de grandes decisões, é motivo de grande privilégio”.