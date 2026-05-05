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Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis

Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h

O Liberal
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Papão faz bom início de campeonato (Cristino Martins / O Liberal)

O Paysandu é o segundo colocado da classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Invicto, o time bicolor soma 11 pontos e está embalado por duas vitórias seguidas, sendo uma em casa. E, para manter o ritmo, o clube espera contar com o apoio da torcida no próximo jogo, que será contra o Anápolis-GO, na Curuzu, no sábado (9). Por isso, o time iniciou nesta terça-feira (5) a venda de ingressos para o duelo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para a partida, os ingressos para a arquibancada custam R$ 50, enquanto para o setor de cadeira o valor é de R$ 100. Sócio-torcedores do clube possuem condições especiais na compra. Para os adimplentes do sócio Payxão Prime Residencial, há descontos regressivos de até 40%.

Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

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Estudantes têm acesso à meia-entrada mediante comprovação e reserva. Já idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade, também sob reserva no site do Paysandu.

O Paysandu faz um bom início de campeonato, com uma campanha de três vitórias e dois empates, sendo um dos quatro clubes que ainda não perderam na disputa. Com isso, o time é o vice-líder, atrás apenas do Amazonas-AM, que tem 13 pontos.

Assim, uma vitória sobre o Anápolis, que é apenas o 19º colocado, com três pontos, pode levar o Papão à liderança. Por isso, a equipe de Júnior Rocha vai aproveitar a vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, em casa, e o apoio da torcida para vencer mais uma.

Agenda

Antes do confronto da Série C, o Paysandu tem um duelo decisivo na Copa Verde, contra o Águia de Marabá. As equipes se enfrentam na quarta-feira (6), às 19h, no estádio Zinho de Oliveira, pelas quartas de final do torneio. Quem vencer avança para a semifinal.

Já a partida contra o Anápolis, válida pela sexta rodada da Terceirona, ocorre a partir das 17h do sábado (9), no estádio da Curuzu.

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