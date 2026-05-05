Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h O Liberal 05.05.26 9h26 Papão faz bom início de campeonato (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu é o segundo colocado da classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Invicto, o time bicolor soma 11 pontos e está embalado por duas vitórias seguidas, sendo uma em casa. E, para manter o ritmo, o clube espera contar com o apoio da torcida no próximo jogo, que será contra o Anápolis-GO, na Curuzu, no sábado (9). Por isso, o time iniciou nesta terça-feira (5) a venda de ingressos para o duelo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para a partida, os ingressos para a arquibancada custam R$ 50, enquanto para o setor de cadeira o valor é de R$ 100. Sócio-torcedores do clube possuem condições especiais na compra. Para os adimplentes do sócio Payxão Prime Residencial, há descontos regressivos de até 40%. Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. VEJA MAIS Paysandu: atacante vive bom momento, possui bons números e diz: 'Nosso grupo está fechado' Kleiton pego vem marcando e distribuindo assistências pelo Papão Técnico do Paysandu exalta vitória bicolor contra o Belo, traz números e diz: 'Fomos superiores' Júnior Rocha fez questão de parabenizar os jogadores pela conquista dos três pontos e falou da efetividade do time contra o Botafogo-PB Estudantes têm acesso à meia-entrada mediante comprovação e reserva. Já idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade, também sob reserva no site do Paysandu. O Paysandu faz um bom início de campeonato, com uma campanha de três vitórias e dois empates, sendo um dos quatro clubes que ainda não perderam na disputa. Com isso, o time é o vice-líder, atrás apenas do Amazonas-AM, que tem 13 pontos. Assim, uma vitória sobre o Anápolis, que é apenas o 19º colocado, com três pontos, pode levar o Papão à liderança. Por isso, a equipe de Júnior Rocha vai aproveitar a vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, em casa, e o apoio da torcida para vencer mais uma. Agenda Antes do confronto da Série C, o Paysandu tem um duelo decisivo na Copa Verde, contra o Águia de Marabá. As equipes se enfrentam na quarta-feira (6), às 19h, no estádio Zinho de Oliveira, pelas quartas de final do torneio. Quem vencer avança para a semifinal. Já a partida contra o Anápolis, válida pela sexta rodada da Terceirona, ocorre a partir das 17h do sábado (9), no estádio da Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 FUTEBOL Paysandu: atacante vive bom momento, possui bons números e diz: 'Nosso grupo está fechado' Kleiton pego vem marcando e distribuindo assistências pelo Papão 04.05.26 18h37 futebol Após suspensão, Paysandu vai decidir futuro de zagueiro em reunião nesta segunda-feira (4) Jogador foi suspenso da última partida do Bicola por não cumprir as 'normas internas' do clube 04.05.26 11h40 FUTEBOL Técnico do Paysandu exalta vitória bicolor contra o Belo, traz números e diz: 'Fomos superiores' Júnior Rocha fez questão de parabenizar os jogadores pela conquista dos três pontos e falou da efetividade do time contra o Botafogo-PB 03.05.26 23h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 Futebol Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026 Leão chegou à sexta reação na temporada ao bater o Botafogo fora de casa e aparece isolado na ponta do levantamento divulgado pelo Gato Mestre 04.05.26 19h59 FUTEBOL Novo atacante do Remo confirma data e hora da chegada a Belém e diz: 'Será uma página vitoriosa' Jogador já atuou com o técnico Mazola no Criciúma-SC e CRB-AL 25.06.20 16h14