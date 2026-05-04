Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026 Leão chegou à sexta reação na temporada ao bater o Botafogo fora de casa e aparece isolado na ponta do levantamento divulgado pelo Gato Mestre Luiz Guilherme Ramos 04.05.26 19h59 Os azulinos celebraram muito a virada sobre o Botafogo. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo é, até o momento, o time da Série A com mais vitórias de virada na temporada 2026. De acordo com levantamento do Gato Mestre, do ge, o Leão azulino soma seis triunfos após sair atrás no placar, número que coloca a equipe paraense de forma isolada no topo do ranking entre os clubes da elite nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A marca foi ampliada no último sábado (2), quando o Remo venceu o Botafogo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu na frente com Ferraresi ainda no primeiro tempo, mas o Leão reagiu na etapa final com gols de Alef Manga e Jajá. Segundo o levantamento, nenhuma outra equipe da Série A alcançou o mesmo número de reações. Bahia, Fluminense, Internacional, São Paulo e Vasco aparecem logo atrás, com três vitórias de virada cada. O dado evidencia uma das principais características da equipe azulina na temporada, ainda que em competições de níveis diferentes. Uma tendência a buscar o resultado quando o cenário parece indigesto ou oscilante, como tem sido a temporada remista. O desempenho chama atenção pela variedade de competições em que as viradas aconteceram, incluindo Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraense, Copa Verde e Supercopa Grão-Pará. VEJA MAIS Ao lado do MVA, torcida do Remo confirma presença em projeto para Copa do Mundo 2026 Movimento busca unir torcidas organizadas do Brasil em setor único para apoiar a Seleção Brasileira no Mundial CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe Outro ponto destacado pelo levantamento é que três clubes ainda não conseguiram vencer uma partida após sair atrás no placar em 2026: Corinthians, Palmeiras e Vitória. Apesar da marca positiva, o Leão Azul paraense ainda caminha a passos lentos na elite do Brasileirão. No momento, o time paraense ocupa a vice-lanterna da competição, com 11 pontos, a quatro pontos do primeiro colocado do Z4, o Corinthians, com 15. Neste domingo (10), o Remo recebe o Palmeiras, no Mangueirão, às 16 horas, pela 15ª rodada da competilção. Ranking de vitórias de virada em 2026 (segundo o Gato Mestre/ge): Remo – 6 Bahia – 3 Fluminense – 3 Internacional – 3 São Paulo – 3 Vasco – 3 Atlético-MG – 2 Botafogo – 2 Athletico-PR – 1 Bragantino – 1 Chapecoense – 1 Coritiba – 1 Cruzeiro – 1 Flamengo – 1 Grêmio – 1 Mirassol – 1 Santos – 1 Corinthians – 0 Palmeiras – 0 Vitória – 0 As viradas do Remo em 2026: Remo 2 x 1 Águia de Marabá (Supercopa Grão-Pará) – 18/01 Remo 2 x 1 Bragantino-PA (Paraense) – 24/01 Cametá 2 x 3 Remo (Paraense) – 22/02 Remo 4 x 1 Bahia (Brasileiro) – 22/03 Remo 2 x 1 Galvez (Copa Verde) – 29/04 Botafogo 1 x 2 Remo (Brasileiro) – 02/05 Fonte: levantamento do Gato Mestre, do ge. O estudo considera como vitória de virada toda partida em que o time vencedor esteve em desvantagem no placar em algum momento do confronto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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