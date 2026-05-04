Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026

O Clube do Remo é, até o momento, o time da Série A com mais vitórias de virada na temporada 2026. De acordo com levantamento do Gato Mestre, do ge, o Leão azulino soma seis triunfos após sair atrás no placar, número que coloca a equipe paraense de forma isolada no topo do ranking entre os clubes da elite nacional.

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A marca foi ampliada no último sábado (2), quando o Remo venceu o Botafogo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu na frente com Ferraresi ainda no primeiro tempo, mas o Leão reagiu na etapa final com gols de Alef Manga e Jajá.

Segundo o levantamento, nenhuma outra equipe da Série A alcançou o mesmo número de reações. Bahia, Fluminense, Internacional, São Paulo e Vasco aparecem logo atrás, com três vitórias de virada cada.

O dado evidencia uma das principais características da equipe azulina na temporada, ainda que em competições de níveis diferentes. Uma tendência a buscar o resultado quando o cenário parece indigesto ou oscilante, como tem sido a temporada remista.

O desempenho chama atenção pela variedade de competições em que as viradas aconteceram, incluindo Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraense, Copa Verde e Supercopa Grão-Pará.

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Outro ponto destacado pelo levantamento é que três clubes ainda não conseguiram vencer uma partida após sair atrás no placar em 2026: Corinthians, Palmeiras e Vitória.

Apesar da marca positiva, o Leão Azul paraense ainda caminha a passos lentos na elite do Brasileirão. No momento, o time paraense ocupa a vice-lanterna da competição, com 11 pontos, a quatro pontos do primeiro colocado do Z4, o Corinthians, com 15. Neste domingo (10), o Remo recebe o Palmeiras, no Mangueirão, às 16 horas, pela 15ª rodada da competilção.

Ranking de vitórias de virada em 2026 (segundo o Gato Mestre/ge):

Remo – 6

Bahia – 3

Fluminense – 3

Internacional – 3

São Paulo – 3

Vasco – 3

Atlético-MG – 2

Botafogo – 2

Athletico-PR – 1

Bragantino – 1

Chapecoense – 1

Coritiba – 1

Cruzeiro – 1

Flamengo – 1

Grêmio – 1

Mirassol – 1

Santos – 1

Corinthians – 0

Palmeiras – 0

Vitória – 0

As viradas do Remo em 2026:

Remo 2 x 1 Águia de Marabá (Supercopa Grão-Pará) – 18/01

Remo 2 x 1 Bragantino-PA (Paraense) – 24/01

Cametá 2 x 3 Remo (Paraense) – 22/02

Remo 4 x 1 Bahia (Brasileiro) – 22/03

Remo 2 x 1 Galvez (Copa Verde) – 29/04

Botafogo 1 x 2 Remo (Brasileiro) – 02/05

Fonte: levantamento do Gato Mestre, do ge. O estudo considera como vitória de virada toda partida em que o time vencedor esteve em desvantagem no placar em algum momento do confronto.