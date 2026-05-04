Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026

Leão chegou à sexta reação na temporada ao bater o Botafogo fora de casa e aparece isolado na ponta do levantamento divulgado pelo Gato Mestre

Luiz Guilherme Ramos
fonte

Os azulinos celebraram muito a virada sobre o Botafogo. (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo é, até o momento, o time da Série A com mais vitórias de virada na temporada 2026. De acordo com levantamento do Gato Mestre, do ge, o Leão azulino soma seis triunfos após sair atrás no placar, número que coloca a equipe paraense de forma isolada no topo do ranking entre os clubes da elite nacional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A marca foi ampliada no último sábado (2), quando o Remo venceu o Botafogo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu na frente com Ferraresi ainda no primeiro tempo, mas o Leão reagiu na etapa final com gols de Alef Manga e Jajá.

Segundo o levantamento, nenhuma outra equipe da Série A alcançou o mesmo número de reações. Bahia, Fluminense, Internacional, São Paulo e Vasco aparecem logo atrás, com três vitórias de virada cada.

O dado evidencia uma das principais características da equipe azulina na temporada, ainda que em competições de níveis diferentes. Uma tendência a buscar o resultado quando o cenário parece indigesto ou oscilante, como tem sido a temporada remista.

O desempenho chama atenção pela variedade de competições em que as viradas aconteceram, incluindo Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraense, Copa Verde e Supercopa Grão-Pará.

VEJA MAIS

image Ao lado do MVA, torcida do Remo confirma presença em projeto para Copa do Mundo 2026
Movimento busca unir torcidas organizadas do Brasil em setor único para apoiar a Seleção Brasileira no Mundial

image CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão
Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão

image Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival
Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe

Outro ponto destacado pelo levantamento é que três clubes ainda não conseguiram vencer uma partida após sair atrás no placar em 2026: Corinthians, Palmeiras e Vitória.

Apesar da marca positiva, o Leão Azul paraense ainda caminha a passos lentos na elite do Brasileirão. No momento, o time paraense ocupa a vice-lanterna da competição, com 11 pontos, a quatro pontos do primeiro colocado do Z4, o Corinthians, com 15. Neste domingo (10), o Remo recebe o Palmeiras, no Mangueirão, às 16 horas, pela 15ª rodada da competilção.

Ranking de vitórias de virada em 2026 (segundo o Gato Mestre/ge):

Remo – 6
Bahia – 3
Fluminense – 3
Internacional – 3
São Paulo – 3
Vasco – 3
Atlético-MG – 2
Botafogo – 2
Athletico-PR – 1
Bragantino – 1
Chapecoense – 1
Coritiba – 1
Cruzeiro – 1
Flamengo – 1
Grêmio – 1
Mirassol – 1
Santos – 1
Corinthians – 0
Palmeiras – 0
Vitória – 0

As viradas do Remo em 2026:

Remo 2 x 1 Águia de Marabá (Supercopa Grão-Pará) – 18/01
Remo 2 x 1 Bragantino-PA (Paraense) – 24/01
Cametá 2 x 3 Remo (Paraense) – 22/02
Remo 4 x 1 Bahia (Brasileiro) – 22/03
Remo 2 x 1 Galvez (Copa Verde) – 29/04
Botafogo 1 x 2 Remo (Brasileiro) – 02/05

Fonte: levantamento do Gato Mestre, do ge. O estudo considera como vitória de virada toda partida em que o time vencedor esteve em desvantagem no placar em algum momento do confronto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Com campanha irregular, Remo entra no radar do rebaixamento no Brasileiro, segundo a UFMG

Levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais aponta cenário preocupante para o Leão, que ocupa a 19ª colocação e precisa reagir para se afastar da zona de queda

04.05.26 20h42

Futebol

Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026

Leão chegou à sexta reação na temporada ao bater o Botafogo fora de casa e aparece isolado na ponta do levantamento divulgado pelo Gato Mestre

04.05.26 19h59

FUTEBOL

Ao lado do MVA, torcida do Remo confirma presença em projeto para Copa do Mundo 2026

Movimento busca unir torcidas organizadas do Brasil em setor único para apoiar a Seleção Brasileira no Mundial

04.05.26 18h00

PROGRAME-SE!

CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão

Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão

04.05.26 16h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival

Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe

04.05.26 12h16

PROGRAME-SE!

CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão

Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão

04.05.26 16h24

futebol

Após suspensão, Paysandu vai decidir futuro de zagueiro em reunião nesta segunda-feira (4)

Jogador foi suspenso da última partida do Bicola por não cumprir as 'normas internas' do clube

04.05.26 11h40

FUTEBOL

Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores

Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro

03.05.26 20h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda