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Com campanha irregular, Remo entra no radar do rebaixamento no Brasileiro, segundo a UFMG

Levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais aponta cenário preocupante para o Leão, que ocupa a 19ª colocação e precisa reagir para se afastar da zona de queda

O Liberal
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A equipe de Léo Condé precisa reagir na Série A para evitar a queda. (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo acende o sinal de alerta na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o time paraense aparece com 56,5% de probabilidade de rebaixamento, sendo atualmente o segundo mais ameaçado da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A projeção leva em conta o desempenho das equipes ao longo do campeonato e simulações estatísticas rodada a rodada. No cenário atual, o Remo ocupa a 19ª colocação, com apenas 11 pontos somados até aqui, o que ajuda a explicar o alto risco de queda.

Segundo o estudo, apenas a Chapecoense apresenta situação mais delicada. Logo atrás do Remo aparecem Mirassol e Santos, com 45.4% e 31.7%, respectivamente. 

No topo invertido da tabela, ou seja, aqueles com menores chances de queda, está o Palmeiras, com 0.009%, e o Flamengo, com 0.15%. Completam o G4 da salvação o Botafogo, com 15.2% e o Coritiba, com 12.6%.

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Além das probabilidades por equipe, o levantamento também projeta o risco de rebaixamento de acordo com a pontuação final. Os números mostram que atingir a marca dos 45 pontos ainda é o caminho mais seguro para permanecer na Série A. Com essa pontuação, a chance de queda é de apenas 4,6%.

A partir daí, o risco cresce rapidamente. Com 44 pontos, a probabilidade de rebaixamento já sobe para mais de 13%, enquanto 43 pontos representam quase 30% de risco. A situação se agrava ainda mais abaixo dos 42 pontos, onde as chances ultrapassam 48%.

Para o Remo, o principal desafio é sair da zona de rebaixamento e iniciar ubusca por pontos, sobretudo os decorrentes de jogos em casa, e, com alguma sorte, "beliscar" pontos fora. Com apenas 11 na tabela, o Leão Azul precisa começar a vencer, mesmo que tenha pela frente o poderoso Palmeiras, na próxima rodada.

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