Com campanha irregular, Remo entra no radar do rebaixamento no Brasileiro, segundo a UFMG Levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais aponta cenário preocupante para o Leão, que ocupa a 19ª colocação e precisa reagir para se afastar da zona de queda O Liberal 04.05.26 20h42 A equipe de Léo Condé precisa reagir na Série A para evitar a queda. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo acende o sinal de alerta na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o time paraense aparece com 56,5% de probabilidade de rebaixamento, sendo atualmente o segundo mais ameaçado da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A projeção leva em conta o desempenho das equipes ao longo do campeonato e simulações estatísticas rodada a rodada. No cenário atual, o Remo ocupa a 19ª colocação, com apenas 11 pontos somados até aqui, o que ajuda a explicar o alto risco de queda. Segundo o estudo, apenas a Chapecoense apresenta situação mais delicada. Logo atrás do Remo aparecem Mirassol e Santos, com 45.4% e 31.7%, respectivamente. No topo invertido da tabela, ou seja, aqueles com menores chances de queda, está o Palmeiras, com 0.009%, e o Flamengo, com 0.15%. Completam o G4 da salvação o Botafogo, com 15.2% e o Coritiba, com 12.6%. VEJA MAIS Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026 Leão chegou à sexta reação na temporada ao bater o Botafogo fora de casa e aparece isolado na ponta do levantamento divulgado pelo Gato Mestre CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão Mesmo após vitória fora de casa, Remo mantém posição na tabela e segue no Z-4; veja a classificação Time azulino superou o Botafogo no último sábado (2) e somou pontos importantes, mas segue na zona de rebaixamento Além das probabilidades por equipe, o levantamento também projeta o risco de rebaixamento de acordo com a pontuação final. Os números mostram que atingir a marca dos 45 pontos ainda é o caminho mais seguro para permanecer na Série A. Com essa pontuação, a chance de queda é de apenas 4,6%. A partir daí, o risco cresce rapidamente. Com 44 pontos, a probabilidade de rebaixamento já sobe para mais de 13%, enquanto 43 pontos representam quase 30% de risco. A situação se agrava ainda mais abaixo dos 42 pontos, onde as chances ultrapassam 48%. Para o Remo, o principal desafio é sair da zona de rebaixamento e iniciar ubusca por pontos, sobretudo os decorrentes de jogos em casa, e, com alguma sorte, "beliscar" pontos fora. Com apenas 11 na tabela, o Leão Azul precisa começar a vencer, mesmo que tenha pela frente o poderoso Palmeiras, na próxima rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo departamento de matemática da ufmg estatísticas do futebol série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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