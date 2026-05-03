Técnico do Paysandu exalta vitória bicolor contra o Belo, traz números e diz: 'Fomos superiores'

A vitória de virada do Paysandu diante do Botafogo-PB, por 4 a 2, na Curuzu, colocou o Papão na vice-liderança da Série C com 11 pontos. O triunfo também deu tranquilidade à equipe, que ainda não tinha vencido em Belém, ao lado da Fiel. Um jogo em que o time bicolor não conseguiu acompanhar o ritmo do Belo até os 20 minutos, porém, mostrou um Paysandu totalmente eficaz e dono do jogo quando colocou a bola no chão.

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Em entrevista coletiva, o técnico Júnior Rocha, do Paysandu, falou sobre o poder de reação do clube paraense, após estar perdendo de 2 a 0. Para Júnior Rocha, não se tem o que falar pelo que esse elenco bicolor produziu nesta noite na Curuzu.

“Por mim, após o jogo no fechamento da equipe, eu gostaria de falar para eles [jogadores]: ‘Vocês são fantásticos’, rezar e ir embora. Não temos muito o que falar depois de uma vitória dessa, pois o torcedor e a atmosfera criada na Curuzu fala por si. O semblante dos atletas, comissão e diretoria fala por si”, disse.

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Júnior Rocha afirmou que o Paysandu foi superior ao Botafogo, porém, o clube nordestino foi muito eficaz em suas idas ao ataque. Segundo o técnico do Papão, a torcida teve um papel importante na vitória, já que ela transformou a Curuzu em uma atmosfera mágica para os atletas.

“Fomos superiores ao adversário, mesmo tendo desatenções, mas eles foram duas vezes ao ataque, foram competentes e marcaram. E a gente, junto com o nosso torcedor não desistimos em momento algum, sempre muito competitivo. Eu explico para eles, que ser valente, de jogar com coragem, de imposição física, técnica e tática só fortalece a união com torcedor. Foi lindo a torcida cantando ao final do jogo e o jogador gosta disso. Temos uma responsabilidade grande e no mínimo é ter esse comprometimento”, comentou.

O técnico bicolor fez questão de trazer números de sua equipe no jogo. Júnior Rocha expôs a efetividade do time em um jogo tão importante e atribuiu ao nível de concentração dos atletas em campo.

“Criamos mais, 9 chutes dentro da área, 8 finalizações no gol e fizemos quatro gols. Temos criados oportunidades, fico tranquilo. Temos que ser efetivo, isso é nível de concentração alto”, finalizou.