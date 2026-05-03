Técnico do Paysandu exalta vitória bicolor contra o Belo, traz números e diz: 'Fomos superiores' Júnior Rocha fez questão de parabenizar os jogadores pela conquista dos três pontos e falou da efetividade do time contra o Botafogo-PB Fábio Will 03.05.26 23h24 Técnico Júnior Rocha elogiou bastante o time bicolor (Wagner Santana / O Liberal) A vitória de virada do Paysandu diante do Botafogo-PB, por 4 a 2, na Curuzu, colocou o Papão na vice-liderança da Série C com 11 pontos. O triunfo também deu tranquilidade à equipe, que ainda não tinha vencido em Belém, ao lado da Fiel. Um jogo em que o time bicolor não conseguiu acompanhar o ritmo do Belo até os 20 minutos, porém, mostrou um Paysandu totalmente eficaz e dono do jogo quando colocou a bola no chão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em entrevista coletiva, o técnico Júnior Rocha, do Paysandu, falou sobre o poder de reação do clube paraense, após estar perdendo de 2 a 0. Para Júnior Rocha, não se tem o que falar pelo que esse elenco bicolor produziu nesta noite na Curuzu. “Por mim, após o jogo no fechamento da equipe, eu gostaria de falar para eles [jogadores]: ‘Vocês são fantásticos’, rezar e ir embora. Não temos muito o que falar depois de uma vitória dessa, pois o torcedor e a atmosfera criada na Curuzu fala por si. O semblante dos atletas, comissão e diretoria fala por si”, disse. VEJA MAIS Paysandu vence o Belo de virada na Curuzu e é vice-líder da Série C Em um jogo maluco na primeira etapa, o Paysandu conseguiu a virada pra cima do Botafogo-PB e venceu a primeira jogando em casa Paysandu suspende jogador por não cumprir normas; veja a escalação para pegar o Belo Papão recebe o Botafogo-PB na Curuzu e não terá o zagueiro Castro, suspenso pela diretoria do Paysandu Júnior Rocha afirmou que o Paysandu foi superior ao Botafogo, porém, o clube nordestino foi muito eficaz em suas idas ao ataque. Segundo o técnico do Papão, a torcida teve um papel importante na vitória, já que ela transformou a Curuzu em uma atmosfera mágica para os atletas. “Fomos superiores ao adversário, mesmo tendo desatenções, mas eles foram duas vezes ao ataque, foram competentes e marcaram. E a gente, junto com o nosso torcedor não desistimos em momento algum, sempre muito competitivo. Eu explico para eles, que ser valente, de jogar com coragem, de imposição física, técnica e tática só fortalece a união com torcedor. Foi lindo a torcida cantando ao final do jogo e o jogador gosta disso. Temos uma responsabilidade grande e no mínimo é ter esse comprometimento”, comentou. O técnico bicolor fez questão de trazer números de sua equipe no jogo. Júnior Rocha expôs a efetividade do time em um jogo tão importante e atribuiu ao nível de concentração dos atletas em campo. “Criamos mais, 9 chutes dentro da área, 8 finalizações no gol e fizemos quatro gols. Temos criados oportunidades, fico tranquilo. Temos que ser efetivo, isso é nível de concentração alto”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu júnior rocha série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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