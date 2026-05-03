Paysandu suspende jogador por não cumprir normas; veja a escalação para pegar o Belo Papão recebe o Botafogo-PB na Curuzu e não terá o zagueiro Castro, suspenso pela diretoria do Paysandu O Liberal 03.05.26 18h48 Equipe bicolor ainda não venceu jogando em casa nesta Série C (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu está escalado para encarar o Botagfogo-PB, neste domingo (3), às 19h, na Curuzu, pela 5ª rodada da Série C. O Papão informou em suas redes sociais, que puniu o zagueiro Castro, titular e capitão da equipe, por não ter cumprido normas internas do clube e o jogador ficou fora do time e nem relacionado foi para o jogo. ASSISTA A equipe bicolor não terá sua dupla de zaga neste jogo, já que bruno Bispo, segue em tratamento de uma lesão na coxa. Outros desfalques na equipe são o volante Pedro Henrique, suspenso e o lateral-direito Matheus Capixaba, que extraiu um dente e está vetado pelo departamento médico do clube. VEJA A ESCALAÇÃO Paysandu x Botafogo-PB jogam às 19h e você pode acompanhar tudo no Portal Oliberal.com e pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série c paysandu x botafogo-pb futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58