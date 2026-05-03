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Paysandu suspende jogador por não cumprir normas; veja a escalação para pegar o Belo

Papão recebe o Botafogo-PB na Curuzu e não terá o zagueiro Castro, suspenso pela diretoria do Paysandu

O Liberal
fonte

Equipe bicolor ainda não venceu jogando em casa nesta Série C (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu está escalado para encarar o Botagfogo-PB, neste domingo (3), às 19h, na Curuzu, pela 5ª rodada da Série C. O Papão informou em suas redes sociais, que puniu o zagueiro Castro, titular e capitão da equipe, por não ter cumprido normas internas do clube e o jogador ficou fora do time e nem relacionado foi para o jogo.

ASSISTA

A equipe bicolor não terá sua dupla de zaga neste jogo, já que bruno Bispo, segue em tratamento de uma lesão na coxa. Outros desfalques na equipe são o volante Pedro Henrique, suspenso e o lateral-direito Matheus Capixaba, que extraiu um dente e está vetado pelo departamento médico do clube.

VEJA A ESCALAÇÃO

Paysandu x Botafogo-PB jogam às 19h e você pode acompanhar tudo no Portal Oliberal.com e pela Rádio Liberal +.

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