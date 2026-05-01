De volta e decisivo, Thayllon reforça disputa no Paysandu para duelo na Curuzu Após quase 50 dias parado, atacante marca e dá assistência na volta e vira opção para jogo contra o Botafogo-PB, no domingo (3) O Liberal 01.05.26 20h28 Thayllon está de volta e quer espaço entre os titulares do Papão. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu ganha um reforço importante para o confronto contra o Botafogo-PB, no domingo (3), na Curuzu, pela sequência da Série C. Após quase 50 dias afastado, o atacante Thayllon voltou a campo na vitória sobre o Trem, com participação direta: marcou um gol e deu assistência para Juninho. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última partida do jogador havia sido na final do Campeonato Paraense. Desde então, ficou fora por um longo período até retornar em boa forma, aumentando as opções ofensivas do técnico Júnior. Agora, ele entra na disputa por posição com Juninho, Hinkel e Thalisson. Com 10 jogos na temporada, Thayllon soma um gol e uma assistência, números que ganhou reforço justamente no retorno. O atacante destacou a dificuldade do tempo longe dos gramados e celebrou a volta com contribuição direta. “Fico muito feliz em voltar. Todo jogador quer jogar. Ficar todo esse tempo parado é difícil. Me senti bem, pude contribuir e fiquei ainda mais feliz com a classificação, que era muito importante para a gente”, afirmou. Pensando no duelo na Curuzu, o Paysandu tenta se manter na parte de cima da tabela. A equipe bicolor ocupa a terceira colocação, com oito pontos, enquanto o Botafogo-PB aparece em sétimo, com seis. VEJA MAIS Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) CBF define semifinais da Copa Norte; Águia recebe o Paysandu em jogo único Duelo paraense vale vaga na final regional e pode garantir caminho até a Copa do Brasil 2027 Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. Thayllon reforçou o foco do elenco em manter o nível de atuação, principalmente em jogos decisivos. “A gente sempre quer dar o máximo no jogo, ainda mais em uma final. É preciso fazer o melhor de si, e eu sempre entro com essa intenção de fazer o possível”, disse. Ainda em busca do melhor condicionamento físico, o atacante acredita que a sequência de partidas será fundamental. “Eu estou bem, mesmo depois de muito tempo parado. Agora é entrar em ritmo de jogo, fazer mais partidas para regularizar a parte física”, completou. Por fim, Thayllon valorizou a força coletiva do time, lembrando a classificação conquistada com uma formação alternativa fora de casa. “Isso mostra a força do elenco. Não é à toa que nos classificamos com o time alternativo lá em Macapá. Isso está dando grandes frutos para todos nós que trabalhamos por um lugar no time”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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