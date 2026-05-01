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De volta e decisivo, Thayllon reforça disputa no Paysandu para duelo na Curuzu

Após quase 50 dias parado, atacante marca e dá assistência na volta e vira opção para jogo contra o Botafogo-PB, no domingo (3)

O Liberal
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Thayllon está de volta e quer espaço entre os titulares do Papão. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu ganha um reforço importante para o confronto contra o Botafogo-PB, no domingo (3), na Curuzu, pela sequência da Série C. Após quase 50 dias afastado, o atacante Thayllon voltou a campo na vitória sobre o Trem, com participação direta: marcou um gol e deu assistência para Juninho.

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A última partida do jogador havia sido na final do Campeonato Paraense. Desde então, ficou fora por um longo período até retornar em boa forma, aumentando as opções ofensivas do técnico Júnior. Agora, ele entra na disputa por posição com Juninho, Hinkel e Thalisson.

Com 10 jogos na temporada, Thayllon soma um gol e uma assistência, números que ganhou reforço justamente no retorno. O atacante destacou a dificuldade do tempo longe dos gramados e celebrou a volta com contribuição direta.

“Fico muito feliz em voltar. Todo jogador quer jogar. Ficar todo esse tempo parado é difícil. Me senti bem, pude contribuir e fiquei ainda mais feliz com a classificação, que era muito importante para a gente”, afirmou.

Pensando no duelo na Curuzu, o Paysandu tenta se manter na parte de cima da tabela. A equipe bicolor ocupa a terceira colocação, com oito pontos, enquanto o Botafogo-PB aparece em sétimo, com seis.

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Thayllon reforçou o foco do elenco em manter o nível de atuação, principalmente em jogos decisivos. “A gente sempre quer dar o máximo no jogo, ainda mais em uma final. É preciso fazer o melhor de si, e eu sempre entro com essa intenção de fazer o possível”, disse.

Ainda em busca do melhor condicionamento físico, o atacante acredita que a sequência de partidas será fundamental. “Eu estou bem, mesmo depois de muito tempo parado. Agora é entrar em ritmo de jogo, fazer mais partidas para regularizar a parte física”, completou.

Por fim, Thayllon valorizou a força coletiva do time, lembrando a classificação conquistada com uma formação alternativa fora de casa. “Isso mostra a força do elenco. Não é à toa que nos classificamos com o time alternativo lá em Macapá. Isso está dando grandes frutos para todos nós que trabalhamos por um lugar no time”, finalizou.

 

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