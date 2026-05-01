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Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C

Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03)

O Liberal
fonte

Entrada para o é 1 kg de alimento não perecível (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu se prepara para encarar o Botafogo-PB em casa, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no próximo domingo (3), na Curuzu. Em meio à preparação, o clube bicolor anunciou um treino aberto na véspera do jogo, no sábado (2), para a torcida.
 

O torcedor poderá acompanhar de perto o último treino do Bicola antes do duelo da Terceirona, a partir das 16h. A entrada será 1 kg de alimento não perecível. O portão de acesso (P7) será aberto às 15h.

Conforme divulgou o clube nas redes sociais, a ação é em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), em apoio à Semana da Conciliação Trabalhista.

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Os alimentos arrecadados serão destinados à doação a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Cenário

O Paysandu é o terceiro colocado da tabela do campeonato no momento, com oito pontos. O time bicolor tem duas vitórias e dois empates (ambos em casa) na disputa, sendo um dos cinco clubes ainda invictos na competição. O Amazonas-AM, que tem 100% de aproveitamento até aqui, é o líder, enquanto o Brusque-SC ocupa a vice-liderança, com 10 pontos.

Assim, após a goleada por 4 a 1 sobre o Itabaiana-SE fora de casa na última rodada e a classificação para a segunda fase da Copa Norte, o Bicola quer aproveitar o bom momento e vencer a primeira em casa na Série C. Por isso, o apoio da torcida é importante para o clube.

Agenda
A partida entre Paysandu e Botafogo-PB ocorre às 19h do domingo (3), no estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

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