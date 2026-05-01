Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) O Liberal 01.05.26 10h04 Entrada para o é 1 kg de alimento não perecível (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu se prepara para encarar o Botafogo-PB em casa, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no próximo domingo (3), na Curuzu. Em meio à preparação, o clube bicolor anunciou um treino aberto na véspera do jogo, no sábado (2), para a torcida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O torcedor poderá acompanhar de perto o último treino do Bicola antes do duelo da Terceirona, a partir das 16h. A entrada será 1 kg de alimento não perecível. O portão de acesso (P7) será aberto às 15h. Conforme divulgou o clube nas redes sociais, a ação é em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), em apoio à Semana da Conciliação Trabalhista. VEJA MAIS Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. Os alimentos arrecadados serão destinados à doação a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Cenário O Paysandu é o terceiro colocado da tabela do campeonato no momento, com oito pontos. O time bicolor tem duas vitórias e dois empates (ambos em casa) na disputa, sendo um dos cinco clubes ainda invictos na competição. O Amazonas-AM, que tem 100% de aproveitamento até aqui, é o líder, enquanto o Brusque-SC ocupa a vice-liderança, com 10 pontos. Assim, após a goleada por 4 a 1 sobre o Itabaiana-SE fora de casa na última rodada e a classificação para a segunda fase da Copa Norte, o Bicola quer aproveitar o bom momento e vencer a primeira em casa na Série C. Por isso, o apoio da torcida é importante para o clube. Agenda A partida entre Paysandu e Botafogo-PB ocorre às 19h do domingo (3), no estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) 01.05.26 10h04 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 Futebol 'O Paysandu entra para disputar e ganhar títulos', diz Thayllon após classificação Atacante marcou o terceiro gol do Paysandu na vitória em cima do Trem-AP nesta quarta-feira, 29, pela Copa Norte. 29.04.26 21h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) 01.05.26 10h04 FUTEBOL Endrick 'convence' e Real Madrid quer retorno de brasileiro após a Copa, diz jornal O Real Madrid fez um investimento de cerca de € 80 milhões (cerca de R$ 466 milhões) no brasileiro 01.05.26 9h41 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 MAIS ESPORTES Corrida do Sal 2026: Evento contará com programação musical durante e depois da prova Evento retorna ao calendário de provas do Estado do Pará 01.05.26 8h00