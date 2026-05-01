Endrick 'convence' e Real Madrid quer retorno de brasileiro após a Copa, diz jornal O Real Madrid fez um investimento de cerca de € 80 milhões (cerca de R$ 466 milhões) no brasileiro Estadão Conteúdo 01.05.26 9h41 Endrick (Instagram @endrick) O atacante Endrick retornará ao Real Madrid após o término de seu empréstimo ao Lyon. A informação é do jornal espanhol As, que acrescentou que o brasileiro já foi informado e que está "muito satisfeito" com a decisão. A intenção do Real Madrid é que Endrick ganhe espaço e protagonismo no clube. Gonzalo Garcia era um dos jogadores preferidos de Xabi Alonso, técnico que acabou "escanteando" o atacante de 19 anos. Xabi foi demitido em janeiro. Endrick e o Real decidiram então que a melhor opção seria um empréstimo e escolheram o Lyon. Na França, ele conseguiu destaque com 7 gols e 6 assistências em 17 jogos. O jornal avalia que Endrick pode jogar pela direita do time como titular ao lado de Mbappé e Vinicius Júnior. Ele disputaria posição com Rodrygo, que se recupera da lesão no joelho, Brahim Díaz e Mastantuono. O Real Madrid fez um investimento de cerca de 80 milhões (cerca de R$ 466 milhões) em Endrick, contando o valor pago ao Palmeiras, bônus, salários e comissões e considera que o brasileiro é no mínimo um reserva confiável para a posição de Mbappé. Dias atrás, em entrevista à imprensa francesa, Endrick havia dito que seu futuro era incerto. "Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei", afirmou ele ao Canal+Foot. A boa fase de Endrick, que é cotado para a Copa do Mundo e tenta levar o Lyon à classificação para a próxima Champions League, contrasta com o momento do Real Madrid, já eliminado da Liga dos Campeões e com chances remotas de conquistar a LaLiga, na qual tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona (85 a 74). O As parece não ter dúvida de que Endrick estará na lista de convocados de Carlo Ancelotti e faz uma previsão bastante otimista do desempenho do brasileiro no Mundial. "Após demonstrar suas capacidades no Lyon, ele encara uma Copa do Mundo empolgante, onde terá a oportunidade de jogar. Ele poderá sair do torneio muito mais forte." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Endrick Real Madrid Lyon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 futebol Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo 01.05.26 11h19 futebol Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) 01.05.26 10h04 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) 01.05.26 10h04 FUTEBOL Endrick 'convence' e Real Madrid quer retorno de brasileiro após a Copa, diz jornal O Real Madrid fez um investimento de cerca de € 80 milhões (cerca de R$ 466 milhões) no brasileiro 01.05.26 9h41 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 MAIS ESPORTES Corrida do Sal 2026: Evento contará com programação musical durante e depois da prova Evento retorna ao calendário de provas do Estado do Pará 01.05.26 8h00