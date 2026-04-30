Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. Caio Maia 30.04.26 15h38 Campeão da Copa Verde pode garantir vaga em torneio internacional. (Joilson Marconne / CBF) O campeão da Copa Verde de 2026 poderá conquistar vaga em uma competição da Conmebol já na próxima temporada. Pelo menos é o que afirmou o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiás, o dirigente afirmou que há um plano da entidade sul-americana de criar uma nova competição, contendo apenas equipes de países que pertencem à Amazônia. "Nós estamos com grandes projetos para a Conmebol. Existe um trabalho com todos os países da região amazônica. Se a Conmebol aprovar, o campeão da Copa Verde de 2026 será o representante brasileiro numa competição internacional em 2027. Num futuro próximo, esta competição terá um apelo muito grande", disse Ronei, que também atua na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como coordenador da Copa Verde. VEJA MAIS Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial Águia de Marabá confirma interesse do Coritiba por Kukri, promessa indígena do clube Volante de 19 anos passa por avaliação no clube paranaense e pode sair após a Copa Verde Edilson rebate críticas e avisa: ‘Só fala que a Copa Verde não serve pra nada quem perde’ Lateral destaca peso da competição, lembra protagonismo do Paysandu e projeta sequência entre jogos da Copa Verde e Série C Caso a expectativa seja confirmada, a Copa Verde voltará a dar vagas a competições internacionais depois de 11 anos. Até 2015, o vencedor do torneio garantia participação na Copa Sul-Americana do ano seguinte. Brasília-DF e Cuiabá-MT, primeiros campeões, chegaram a disputar o campeonato da Conmebol. Atualmente, apenas duas equipes do estado disputam a Copa Norte, primeira etapa da Copa Verde. Águia de Marabá e Paysandu se enfrentam nas semifinais do torneio, na próxima semana. Quem avançar do confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Velho-RO e Nacional-AM, que disputam a outra semifinal. O campeão da Copa Norte garante vaga para encarar o vencedor da Copa Centro-Oeste na disputa do título da Copa Verde. O Pará é o estado com mais títulos do torneio. São seis no total. O Paysandu, atual campeão, é o maior vencedor, com cinco conquistas, e o Remo conquistou um título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu copa verde conmebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 Futebol Águia empata fora de casa e classifica na liderança da Copa Norte O Azulão Marabaense enfrenta o Paysandu na semifinal da competição 29.04.26 22h15 Futebol Águia de Marabá defende liderança e tenta manter 100% na Copa Norte Já classificado, Azulão enfrenta o Porto Velho e pode ter reforço no ataque para sequência da temporada 29.04.26 8h15 Futebol Belém recebe evento de gestão e sustentabilidade no esporte; saiba como participar Proposta é reunir profissionais para discutir temas como governança, legislação esportiva, inovação e responsabilidade ambiental no esporte. 28.04.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34