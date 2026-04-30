Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol

O campeão da Copa Verde de 2026 poderá conquistar vaga em uma competição da Conmebol já na próxima temporada. Pelo menos é o que afirmou o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiás, o dirigente afirmou que há um plano da entidade sul-americana de criar uma nova competição, contendo apenas equipes de países que pertencem à Amazônia.

"Nós estamos com grandes projetos para a Conmebol. Existe um trabalho com todos os países da região amazônica. Se a Conmebol aprovar, o campeão da Copa Verde de 2026 será o representante brasileiro numa competição internacional em 2027. Num futuro próximo, esta competição terá um apelo muito grande", disse Ronei, que também atua na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como coordenador da Copa Verde.

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Caso a expectativa seja confirmada, a Copa Verde voltará a dar vagas a competições internacionais depois de 11 anos. Até 2015, o vencedor do torneio garantia participação na Copa Sul-Americana do ano seguinte. Brasília-DF e Cuiabá-MT, primeiros campeões, chegaram a disputar o campeonato da Conmebol.

Atualmente, apenas duas equipes do estado disputam a Copa Norte, primeira etapa da Copa Verde. Águia de Marabá e Paysandu se enfrentam nas semifinais do torneio, na próxima semana. Quem avançar do confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Velho-RO e Nacional-AM, que disputam a outra semifinal. O campeão da Copa Norte garante vaga para encarar o vencedor da Copa Centro-Oeste na disputa do título da Copa Verde.

O Pará é o estado com mais títulos do torneio. São seis no total. O Paysandu, atual campeão, é o maior vencedor, com cinco conquistas, e o Remo conquistou um título.