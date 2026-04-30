Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados Estadão Conteúdo 30.04.26 8h32 O Flamengo informou que o meia Giorgian De Arrascaeta será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, 30, para corrigir a fratura na clavícula sofrida no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores. O uruguaio retornou ao Brasil com o restante da delegação rubro-negra depois de passar por exames em um hospital local. De acordo com comunicado do Flamengo, a equipe responsável pelo procedimento em Arrascaeta será formada pelos especialistas Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do clube carioca. O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados. Segundo o GE, o clube trabalha com o retorno do uruguaio em 45 dias. Assim, ele deve estar disponível somente após a Copa do Mundo e deve perder o restante da fase de grupos da Libertadores. A lesão de Arrascaeta preocupa a seleção uruguaia, que já perdeu o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, por lesão sofrida em amistoso contra a Inglaterra. Arrascaeta se machucou logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Ao sofrer uma entrada de Lucas Piovi, o uruguaio caiu sobre o ombro direito. Pouco depois, aos 22 minutos, o camisa 10 precisou ser substituído, dando lugar a Carrascal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Arrascaeta cirurgia clavícula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 Carlos Vinicius perde três pênaltis e Grêmio empata com Palestino na Sul-Americana 30.04.26 0h11