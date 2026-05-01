Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. O Liberal 01.05.26 12h02 Após um ano sem receber partidas oficiais, o Estádio Diogão, em Bragança, voltará a ser palco do futebol paraense. A reinauguração ocorre neste sábado (2), às 15h30, com o confronto entre Caeté e Santos-PA, válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. O retorno marca também a entrega de uma série de melhorias realizadas no estádio. Dentro de campo, a principal mudança é a substituição completa do gramado. A estrutura interna também passou por reformas, com revitalização dos vestiários, bancos de reserva e túnel de acesso ao campo, além de pintura geral nas arquibancadas e demais dependências. Fora das quatro linhas, o espaço ganhou novas estruturas, como arenas para prática de vôlei e beach tennis, bares, quatro portões de emergência instalados nos alambrados e a modernização do sistema elétrico. O Diogão não recebia jogos oficiais desde o dia 3 de abril de 2025, quando o Bragantino-PA venceu o Santa Rosa por 4 a 1, pelas quartas de final da Copa Grão-Pará. Meses depois, em novembro, o estádio acabou vetado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), sob a justificativa de não apresentar condições adequadas para a realização de partidas. Com isso, o Bragantino precisou mandar seus jogos no município de Augusto Corrêa durante o Parazão deste ano. Agora liberado, o estádio será administrado em parceria entre a Prefeitura de Bragança e o proprietário do espaço, José Diogo. O Caeté, mandante da partida, iniciou a venda de ingressos ao valor de R$ 20. Crianças de até 10 anos e idosos acima de 60 têm entrada gratuita. Os bilhetes estão disponíveis na sede do clube. Dentro de campo, o Caeté busca a primeira vitória na competição após empatar em 2 a 2 com o Canaã na estreia. Já o Santos faz seu primeiro jogo na Segundinha, competição à qual retorna após o vice-campeonato da Terceira Divisão na temporada passada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia diogão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2) Local vai receber a partida entre Caeté e Santos-PA, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense. 01.05.26 12h02 Futebol CBF define semifinais da Copa Norte; Águia recebe o Paysandu em jogo único Duelo paraense vale vaga na final regional e pode garantir caminho até a Copa do Brasil 2027 30.04.26 21h39 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 Futebol Águia empata fora de casa e classifica na liderança da Copa Norte O Azulão Marabaense enfrenta o Paysandu na semifinal da competição 29.04.26 22h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu anuncia treino aberto antes de partida contra Botafogo-PB na Série C Torcedores poderão acompanhar de perto o treino do time bicolor no próximo sábado (03) 01.05.26 10h04 FUTEBOL Endrick 'convence' e Real Madrid quer retorno de brasileiro após a Copa, diz jornal O Real Madrid fez um investimento de cerca de € 80 milhões (cerca de R$ 466 milhões) no brasileiro 01.05.26 9h41 Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 MAIS ESPORTES Corrida do Sal 2026: Evento contará com programação musical durante e depois da prova Evento retorna ao calendário de provas do Estado do Pará 01.05.26 8h00