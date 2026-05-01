Após um ano fechado, estádio Diogão, em Bragança, será reinaugurado neste sábado (2)

Após um ano sem receber partidas oficiais, o Estádio Diogão, em Bragança, voltará a ser palco do futebol paraense. A reinauguração ocorre neste sábado (2), às 15h30, com o confronto entre Caeté e Santos-PA, válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Paraense.

O retorno marca também a entrega de uma série de melhorias realizadas no estádio. Dentro de campo, a principal mudança é a substituição completa do gramado. A estrutura interna também passou por reformas, com revitalização dos vestiários, bancos de reserva e túnel de acesso ao campo, além de pintura geral nas arquibancadas e demais dependências.

Fora das quatro linhas, o espaço ganhou novas estruturas, como arenas para prática de vôlei e beach tennis, bares, quatro portões de emergência instalados nos alambrados e a modernização do sistema elétrico.

O Diogão não recebia jogos oficiais desde o dia 3 de abril de 2025, quando o Bragantino-PA venceu o Santa Rosa por 4 a 1, pelas quartas de final da Copa Grão-Pará. Meses depois, em novembro, o estádio acabou vetado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), sob a justificativa de não apresentar condições adequadas para a realização de partidas. Com isso, o Bragantino precisou mandar seus jogos no município de Augusto Corrêa durante o Parazão deste ano.

Agora liberado, o estádio será administrado em parceria entre a Prefeitura de Bragança e o proprietário do espaço, José Diogo.

O Caeté, mandante da partida, iniciou a venda de ingressos ao valor de R$ 20. Crianças de até 10 anos e idosos acima de 60 têm entrada gratuita. Os bilhetes estão disponíveis na sede do clube.

Dentro de campo, o Caeté busca a primeira vitória na competição após empatar em 2 a 2 com o Canaã na estreia. Já o Santos faz seu primeiro jogo na Segundinha, competição à qual retorna após o vice-campeonato da Terceira Divisão na temporada passada.