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Águia empata fora de casa e classifica na liderança da Copa Norte

O Azulão Marabaense enfrenta o Paysandu na semifinal da competição

O Liberal
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O Azulão deixa a primeira fase na liderança do grupo B. (Gustavo Souza / Águia de Marabá)

O Águia de Marabá garantiu a liderança isolada do grupo B da Copa Norte, ao empatar em 1 a 1 com o Porto Velho, na noite desta quarta-feira (29), no estádio Aluizio Ferrreira, em Porto Velho.

O resultado classificou o time para a semifinal da competição, onde enfrenta o Paysandu.

Ao fim das cinco rodadas, o Azulão passou como líder de cheve, com 13 pontos, garantidos em quatro vitórias e um empate. A campanha sólida o garantiu com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o próprio Porto Velho. 

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Com a bola rolando, os dois times foram atrás do resultado desde o início, mas as dificuldades na hora da finalização minaram a maior parte das tentativas, levando a partida em 0 a 0 até o final do primeiro tempo, quando o atacante Jeferson abriu o placar para o time da casa. 

Na volta do intervalo, ambos fizeram mudanças. No Águia, o objetivo do técnico Julio César Nunes era buscar o empate para garantir a liderança do grupo. Apesar da pressão, o gol de empate só saiu aos 42, deixando tudo igual no Aluizão.

Após a classificação, o time marabaense volta as suas atenções para o Campeonato Brasileriro. O próximo compromisso da agenda do Azução será diante do Oratório, pela Série D. O jogo acontece neste domingo (3), às 15h30, no Estádio Augusto Antunes, em Macapá.

 

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