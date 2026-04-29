Águia empata fora de casa e classifica na liderança da Copa Norte O Azulão Marabaense enfrenta o Paysandu na semifinal da competição O Liberal 29.04.26 22h15 O Azulão deixa a primeira fase na liderança do grupo B. (Gustavo Souza / Águia de Marabá) O Águia de Marabá garantiu a liderança isolada do grupo B da Copa Norte, ao empatar em 1 a 1 com o Porto Velho, na noite desta quarta-feira (29), no estádio Aluizio Ferrreira, em Porto Velho. O resultado classificou o time para a semifinal da competição, onde enfrenta o Paysandu. Ao fim das cinco rodadas, o Azulão passou como líder de cheve, com 13 pontos, garantidos em quatro vitórias e um empate. A campanha sólida o garantiu com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o próprio Porto Velho. VEJA MAIS Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 'O Paysandu entra para disputar e ganhar títulos', diz Thayllon após classificação Atacante marcou o terceiro gol do Paysandu na vitória em cima do Trem-AP nesta quarta-feira, 29, pela Copa Norte. Remo vence de virada, mas se despede da Copa Norte Leão Azul reage contra o Galvez, termina em quarto no grupo com sete pontos e foca na Série A após eliminação Com a bola rolando, os dois times foram atrás do resultado desde o início, mas as dificuldades na hora da finalização minaram a maior parte das tentativas, levando a partida em 0 a 0 até o final do primeiro tempo, quando o atacante Jeferson abriu o placar para o time da casa. Na volta do intervalo, ambos fizeram mudanças. No Águia, o objetivo do técnico Julio César Nunes era buscar o empate para garantir a liderança do grupo. Apesar da pressão, o gol de empate só saiu aos 42, deixando tudo igual no Aluizão. Após a classificação, o time marabaense volta as suas atenções para o Campeonato Brasileriro. O próximo compromisso da agenda do Azução será diante do Oratório, pela Série D. O jogo acontece neste domingo (3), às 15h30, no Estádio Augusto Antunes, em Macapá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 águia x porto velho jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Águia empata fora de casa e classifica na liderança da Copa Norte O Azulão Marabaense enfrenta o Paysandu na semifinal da competição 29.04.26 22h15 Futebol Águia de Marabá defende liderança e tenta manter 100% na Copa Norte Já classificado, Azulão enfrenta o Porto Velho e pode ter reforço no ataque para sequência da temporada 29.04.26 8h15 Futebol Belém recebe evento de gestão e sustentabilidade no esporte; saiba como participar Proposta é reunir profissionais para discutir temas como governança, legislação esportiva, inovação e responsabilidade ambiental no esporte. 28.04.26 14h22 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47