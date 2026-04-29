Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte

O Paysandu está classificado à semifinal da Copa Norte 2026. A equipe bicolor bateu o Trem, em Santana do Amapá, nesta quarta-feira, 29, e garantiu a segunda vaga do Grupo A do torneio, ficando com nove pontos. Os gols de Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon, aliados a vitória do Nacional - líder do grupo com 13 pontos - em cima do Guaporé, colocaram o Papão na fase final da competição.

Agora, os bicolores terão um duelo caseiro na semifinal, Líder do Grupo B, o Águia de Marabá vai receber o Paysandu valendo uma vaga na final da Copa Norte. O confronto será em jogo único, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A data e o horário ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol.

Antes, o Paysandu terá o Botafogo da Paraíba como adversário pela Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 3 de maio, às 19h, o Papão encara o Belo no Estádio Banpará Curuzu pela quinta rodada do torneio nacional.

Domínio bicolor e expulsões

Para o Paysandu, somente a vitória era necessário. E por conta disso, o técnico Júnior Rocha lançou um time mais encorpado com Luciano Taboca no lado esquerdo da defesa e Juninho como referência no ataque.

Com isso, as ações iniciais foram todas do Papão. Pelo lado esquerdo, Lucas Cardoso e Taboca fizeram uma boa dobra no ataque. Até aos 10 minutos, pouco se viu o Trem chegando até a área defendida por Jean Drosny.

Porém, aos 13 minutos, um lance que gerou vermelho para os dois lados do jogo. Após cobrança de escanteio, o ex-bicolor Perema e o volante Henrico tiveram um enrosco dentro da área, com direito a braço para lá e para cá.

Sem muita enrolação, o árbitro Marcos Mateus Pereira, do Mato Grosso do Sul, puxou o cartão vermelho e expulsou os dois jogadores, deixando as equipes com 10 em campo.

Apesar disso, o cenário não mudou: Trem mais recuado e Paysandu mais perigoso. E foi assim que o placar foi aberto em Santana do Amapá.

Em rápido contra-ataque, aos 38 minutos, Lucas Cardoso recebeu na área, dominou e bateu chapado no canto esquerdo, sem chances para Victor Lube. Paysandu um a zero.

Confirmação

A volta para o segundo tempo manteve o ritmo dos 45 minutos iniciais. Superior em qualidade técnica, o Paysandu confirmou o favoritismo e definiu a vitória com mais dois gols.

No "banho-maria", os bicolores conduziram a partida da maneira que quiseram. Em determinados momentos, o Paysandu abdicava de ter a posse de bola, deixando o Trem com o controle do jogo, mas sem ser efetivo.

As tentativas de gol da equipe amapaense foram na bola parada. Em uma delas, Lucas Cardoso acabou afastando o perigo antes que Jean Drosny fosse acionado.

Quando acelerou o jogo, o Paysandu foi letal. Aos 26 minutos, Juninho bateu cruzado da direita e Kauã Hinkel apareceu na segunda trave, de carrinho, escorando a bola para o fundo do gol.

Seis minutos depois, foi a vez de Thayllon acertar um belo chute de fora da área ára marcar um golaço, fechando a conta em três a zero para o Paysandu.

Com o placar construído, o Papão chegou aos nove pontos, resultado de três vitórias em cinco partidas, e avançou à semifinal com a segunda melhor campanha do Grupo A. O Nacional do Amazonas liderou a chave com 13 pontos.

Ficha técnica

Trem-AP 0 x 3 Paysandu

Arbitragem: Marcos Mateus Pereira (CBF/MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (CBF/MS) e Luiz Fernando Viegas Colete (CBF/MS)

Cartão amarelo: Luciano Taboca (PSC)

Cartão vermelho: Perema (Trem) | Henrico (PSC)

Gols: Lucas Cardoso (38' 1ºT), Kauã Hinkel (26' 2ºT) e Thayllon (32' 2ºT)

Trem: Victor Lube; Pedro Foguete, Léo Reis, Perema e Rivaldo; Doutor, Wanderson Gotinha e Fábio Mucajá; Wander (Leco), Aleilson e Jonas (Mauro Praia). Técnico: Sandro Macapá

Paysandu: Jean Drosny; Matheus Capixaba, Iarley (Luccão), Libonati e Luciano Taboca; Henrico, Tiago Índio e Salomoni (Brian); Lucas Cardoso, Juninho (Ítalo) e Kauã Hinkel (Thayllon). Técnico: Junior Rocha